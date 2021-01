Jardines maternales solicitaron habilitar el 80% de la matrícula Locales 29 de enero de 2021 Redacción Por El pedido fue elevado al Comité Departamental de Crisis, entendiendo que los contagios no se han disparado en este sector a partir del regreso a la actividad.

Los jardines maternales, luego de idas y vueltas y muchas gestiones en diversos ámbitos, volvieron a funcionar con el 50% de la matrícula, bajo esta nueva normalidad. Desde el 1° de diciembre están habilitados, reconvertidos y con el desafío de superar las consecuencias de la inactividad.

La semana pasada, los jardines particulares de Rafaela, enviaron una nota al Comité Departamental de Crisis, gestionando la posibilidad de extender la matrícula al 80%, entendiendo que hace ya dos meses que están funcionando al 50% y ninguna institución ha reportado casos, demostrando que los protocolos se aplican y fundamentalmente dan resultados.

Gisela Vilois, maestra jardinera de Querubines, contó que “la verdad es que hasta el momento venimos muy bien y nadie tuvo que cerrar ninguna sala por tema aislamiento, es por eso que hicimos este pedido de ampliar la matrícula, ya que necesitamos también poder solventar los gastos y con la mitad de chicos es difícil. Tampoco podemos cobrar el doble de la cuota, ni los ajustes que hubiésemos tenido que hacer en julio del año pasado o en enero de este”.

“Estamos agradecidas por estar trabajando, pero la verdad es que este 50% no podría extenderse mucho más porque termina siendo un impedimento, repito, para afrontar los gastos del jardín, los sueldos y otras cuestiones”, resaltó la docente. Y agregó: “Hay que revisar un montón de cosas y si bien estamos trabajando hay que tener en cuenta que la misma docente del turno mañana hoy no puedo cubrir el turno tarde, es decir hacer doble turno y por eso hay que tener a otra persona. Todo esto se está haciendo bastante pesado, por eso esperamos una respuesta favorable por parte del Comité de crisis”, enfatizó Gisela.



EL MISMO PEDIDO

EN LA PROVINCIA

Los jardines privados de toda la provincia, también elevaron este pedido de ampliación de matrícula ante el gobierno provincial, advirtiendo que si no extienden el cupo muchos chicos se quedarán afuera del ciclo escolar 2021 y además subrayando que se complica muchísimo seguir adelante, como consecuencia de la situación económica que afectó a estas instituciones desde el año pasado. Cabe señalar que la actividad forma parte de una de las últimas que habilitó la provincia durante diciembre del año pasado y el retorno fue paulatino. Igualmente, la inactividad llevó a muchos jardines a no poder recuperarse y a tener que cerrar.