Chacaritas: se labraron actas por incumplimientos Locales 29 de enero de 2021 Redacción Por En total realizaron ocho procedimientos, de los cuales en uno de ellos encontraron 7 kilos de cobre y 7 rollos de fibra óptica. Se labraron seis actas por incumplimientos.

Durante la mañana de este miércoles, fuerzas policiales y autoridades municipales clausuraron un desarmadero con 7 kilos de cobre y 7 rollos de fibra óptica, cuyo origen lícito sus titulares no pudieron justificar. El operativo se dio en una chacarita ubicada en Ernesto Salva al 3300.

En otros operativos simultáneos, se labraron seis actas por falta de habilitación municipal. “Fuimos a verificar ocho chacaritas, en seis de ellas encontramos irregularidades. Algunas no contaban con la habilitación municipal y la falta más grave se dio puntualmente en avenida Ernesto Salva al 3300 donde hallamos elementos que no se pudieron justificar. El objetivo es desbaratar estos mercados secundarios o ilegales”, expresó el coordinador de Protección Vial y Comunitaria del municipio, Ezequiel Postovit.

Además, agregó: “Se tomó intervención a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y ahora el tema pasó a manos de Fiscalía”. Los procedimientos se diseñaron en la Mesa de Coordinación Institucional de Gobiernos Locales y estuvieron a cargo la Policía, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), personal de Protección Vial y Comunitaria y la Guardia Urbana Rafaelina, pertenecientes al municipio.