El Municipio acompaña la incorporación de mujeres Locales 29 de enero de 2021 Redacción Por Se trata de prácticas en ambientes de trabajo que incluyen procesos de formación y tutorías para enriquecer las destrezas y habilidades de trabajadoras y trabajadores desocupados.

FOTO COMUNICACION SOCIAL ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO. Ayer se llevó a cabo una inducción para 20 mujeres jóvenes.

Este jueves por la mañana, en el Museo Histórico de la ciudad, se llevó a cabo una inducción para 20 mujeres jóvenes que van a participar del programa municipal Entrenamiento para el Trabajo. En esta ocasión, realizarán las prácticas en la empresa del Grupo Megatone.

Es una política pública que implementa el Ministerio de Trabajo de Nación y que se concreta en Rafaela a través de la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación del municipio, que busca mejorar las condiciones de empleabilidad y contribuir al fortalecimiento de la productividad y competitividad de las empresas a partir de la posibilidad de incorporar trabajadoras y trabajadores capacitados de acuerdo a sus necesidades. “En el 2020 hemos tenido la mayor cantidad de personas que se han sumado a Entrenamiento para el Trabajo. Es un programa que consiste en una práctica laboral que le genera a cada uno de los participantes una experiencia comprobable dentro de una empresa”, expresó Juan Ignacio Ruggia, coordinador de Secretaría de Producción, Empleo e Innovación. “Es importante destacar que el Relevamiento Socioeconómico que realiza el ICEDeL nos arrojó que dentro de la población económicamente activa, los y las jóvenes y específicamente las mujeres son quienes tienen más inconvenientes para conseguir un trabajo. Es por ello la importancia de sumar estas 20 mujeres al mundo laboral”, reflexionó.



ENTRAMADO PRODUCTIVO

Además, el coordinador, señaló que “en el 2021 son 56 los jóvenes que están realizando un entrenamiento laboral dentro de las empresas de la ciudad. Los números nos dan muchas esperanzas que este año sean muchos los chicos y chicas de la ciudad que pasen por esta experiencia”. “Contamos con muchas empresas donde se realiza el entrenamiento. Hoy, las 20 mujeres se integran al Grupo Megatone. Pero también hay otras personas formándose en empresas que se dedican a la producción de colchones, industrias vinculadas a la metalmecánica. Los lugares son variados por el entramado productivo, lo que nos abre las expectativas para una recuperación en lo económico que tanto esperamos”, cerró Ruggia.



ROL DEL ESTADO

Por su parte, el Secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti, sostuvo que “nos juntamos con 20 jóvenes mujeres que van a ser parte del programa Entrenamiento para el trabajo que promocionamos desde la Oficina de Empleo para brindar la oportunidad del acceso a un primer puesto de trabajo”. “Si bien es un entrenamiento, no deja de ser importante para que muchas personas tengan la posibilidad de insertarse en una empresa, hacer una práctica laboral, aprender rutinas de trabajo y mostrar sus capacidades”, agregó. También el Secretario se refirió al rol del Estado en sus distintos niveles: “En este caso, el Gobierno nacional pone en marcha este programa con mucha fuerza y que había sido recortado en la gestión anterior, increíblemente, porque tiene una gran valoración tanto de los municipios como de los jóvenes y las empresas”. “Cuando hablamos de la alineación política estamos hablando de una mirada común en este tema respecto a la necesidad de poner en marcha políticas que posibiliten la inserción laboral. Además, hemos trabajado en formación para el empleo con el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe y estamos articulando con los distintos niveles y las empresas locales que conocen la herramienta y su efectividad”, comentó. “Sabemos de las dificultades que tiene la mujer joven para su inserción laboral y poder adaptar esta herramienta a las necesidades de este grupo es una gran noticia”, enfatizó Peiretti. “Es por ello que invitamos a los y las jóvenes que están en una búsqueda laboral a que se acerquen a la Oficina de Empleo (9 de Julio 420). Allí hay un equipo de trabajo que está a disposición para ayudarlos”, finalizó.



EXPECTATIVAS

Sol, una de las jóvenes que se suman al programa mencionó que “tengo muchas expectativas porque me permite adquirir conocimientos, aprender nuevas cosas y sumar experiencia al currículum. Además, a futuro, se tiene la posibilidad de quedar en una empresa”. “Me enteré de esta oportunidad a través de una amiga, que sabía que yo estaba buscando y me mandó los datos, pero nunca había participado antes de una capacitación así”, terminó Sol. Por su parte, Brisa contó que “esta es la primera vez que participo en uno de estos entrenamientos, tengo expectativas en lo personal para poder crecer. La experiencia me sumará puntos en el currículum. Es una posibilidad, en este caso, para las mujeres que en muchas ocasiones no las tenemos, es una gran ayuda. Espero poder llegar a mi meta”.