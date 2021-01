La educación es el camino Editorial 29 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

No es un secreto ni en la Argentina ni en ningún otro lugar en el mundo que la educación es la llave maestra para acceder a una sociedad mejor, más solidaria, más inclusiva y con capacidades para crecer en forma sostenida como una garantía de que nada le faltará a nadie. Se trata de una herramienta esencial para combatir la desigualdad y construir un futuro amigable. En el marco de este enfoque, Unicef considera que todos los esfuerzos que se realicen para asegurar el derecho a la educación de calidad son insuficientes. No hay que perder de vista que las nuevas generaciones merecen tener acceso a los conocimientos que les permitan labrarse un futuro, desenvolverse con normalidad en la sociedad y superar las barreras con las que se encuentran.

A partir de esta tesis, entonces se impone la necesidad de discutir qué tipo de sistema educativo tenemos, si efectivamente prepara a nuestros chicos y jóvenes para enfrentar un porvenir siempre desafiante. La sensación es que hay un desfasaje entre la escuela, que se mantiene con un aula similar a los últimos 50 años, y lo que sucede en los nuevos y dinámicos entornos laborales. Algo no está bien, más aún si consideramos que sobran los ejemplos de alumnos jóvenes que dominan las nuevas tecnologías con mayor facilidad que sus docentes. Aquí fallan los institutos de formación docente y también los ministerios de educación de distintos niveles que no alcanzan a formatear a los trabajadores de la educación para que se adapten a las exigencias de un mundo atravesado por la tecnología.

En un país agobiado por las continuas crisis económicas y que cada vez tiene más dificultades para lograr años de bonanza económica, los escenarios que se observan son poco alentadores. Así, los trabajadores y trabajadoras de hasta 29 años con bajo nivel educativo fueron los más afectados por la caída del empleo en 2020, según un documento difundido por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) difundido esta semana.

El estudio revela que los varones de hasta 29 años fueron los que sufrieron una mayor baja interanual en la tasa de empleo (-17%) en el tercer trimestre de 2020, seguido por las mujeres de esa misma franja etaria (-11%), a la vez que atribuye esta caída de la tasa de empleo a la crisis económica producto de la pandemia y las medidas de aislamiento. El documento agrega que quienes tienen estudios primarios incompletos redujeron su empleo en 28%, mientras que quienes tienen estudios universitarios lo hicieron en 7,6%, de manera interanual. La investigación también registra gran variación según el tipo de inserción laboral: el empleo asalariado formal cayó un 5,2% interanual, mientras que el empleo asalariado informal descendió 30%.

En un trabajo elaborado en 2019, el Cippec destacó que entre 2006 y 2018, la matrícula del nivel secundario aumentó un 11% y la cantidad de jóvenes graduados creció un 39%. Sin embargo, más allá de estos avances, prácticamente todos los adolescentes que se gradúan del nivel primario ingresan al nivel secundario donde de cada 100 chicos que ingresan solo egresan 50. De esos egresados, solo 27 lo hacen en la edad correspondiente mientras que el resto repite: una, dos o más veces. Alrededor de un 15% obtendrán su titulación en modalidades educativas para jóvenes y adultos o en programas de terminalidad educativa.

De tanto en tanto se observan intentos de distintos gobiernos por generar acciones de inclusión educativa y laboral. En estos días se hizo referencia al programa Santa Fe Más para mejorar la empleabilidad de jóvenes de 16 a 30 años en la Provincia, una línea de trabajo implementada en Rafaela a través del Municipio y una red de instituciones. También se podría mencionar el programa de Inclusión Educativa que lleva adelante con relativo éxito el gobierno local desde hace años.

No obstante, queda la sensación de que se trata de intentos aislados. Si bien son bienvenidos, quizás lo que se necesitan son políticas de estado que puedan mantenerse más allá de los cambios de gobierno, sea municipal, provincial o nacional. La política por momentos es caprichosa, individualista, egoísta y narcisista. No le interesa mejorar lo que hizo un gobernante anterior sino cambiar todo y buscar diferenciarse. En esa búsqueda, retrocede sin medir los costos de sus decisiones. El camino sería más fácil con políticos que no solo se declaren dialoguistas en los títulos de los diarios sino que realmente lo sean. Lo que hoy se ve a nivel nacional en la Argentina es un mosaico de facciones sin ningún interés en encontrar coincidencias y construir en forma conjunta. En la provincia de Santa Fe sucede algo similar. Una pena. Solo se aferran al poder con la consigna de perpetuarse en cargos públicos con salarios generosos. El Estado, de esta manera, transforma la situación patrimonial del político y no de la sociedad. Hay que hacer las cosas de otra manera. Está visto que tal como se realizaron hasta ahora es un fracaso absoluto.