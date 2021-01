Principales frases Nacionales 29 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 29 (NA).- Puntos centrales del discurso del presidente Alberto Fernández ante el Foro Económico Mundial de Davos:

- "Es posible conciliar políticas económicas que fomenten inversiones y proteger a los sectores más vulnerables".

- "En plena pandemia tuvimos que lidiar con otro virus no menos destructivo, el endeudamiento tóxico e irresponsable".

- "Esta crisis es un momento único para repensar las modalidades de desarrollo y los esquemas de cooperación internacional".

- "El diálogo con el FMI está en marcha y ha sido muy constructivo".

- "El programa que se acuerde con el Fondo será enviado al Congreso para involucrar a toda la dirigencia política argentina en un camino de desarrollo que tenga la sustentabilidad de la deuda, la inclusión social y la transparencia como políticas de Estado".

- El Gobierno llamará "prontamente a un Consejo Económico y Social para el Desarrollo, que convocará con sentido amplio y permanente a todos los actores del país a consolidar rumbos previsibles de mediano y largo plazo"".

- "Tenemos que superar la infelicidad opulenta de sociedades que descartan a los más débiles e idolatran la ganancia desenfrenada y deshumanizada de un modo amoral".

- "La pandemia nos demostró una vez más que para lidiar con los grandes desafíos globales debemos cooperar entre actores públicos y privados".

- "Ahora el pacto solidario global es la meta que tenemos por delante".

- "La cooperación público-privada permitirá que la industria argentina intervenga, en un esquema de integración productiva con socios latinoamericanos, en la producción de la vacuna Oxford-AstraZeneca para toda la región".

- "La vacuna contra el coronavirus debe ser considerada un Bien Público Global".

- "El desarrollo del futuro será verde o no será. Hay que favorecer mediante iniciativas de política industrial el desarrollo de núcleos productivos en torno a industrias limpias para salir fortalecidos de este desafío que se le presenta al país y a la humanidad".

- "En este escenario es necesario vincular el multilateralismo con un concepto de multi solidaridad, que involucre a Estados, empresas y también a trabajadores".

- "Con el acuerdo político y social de todo el país, alcanzamos una reestructuración de la deuda con acreedores privados con un nivel de aceptación de 99,5%. Así despejamos el camino para empezar a construir un futuro con producción y trabajo".

- "Como Presidente Pro Tempore del Mercosur, también me encuentro comprometido a impulsar junto a Brasil, Paraguay, Uruguay y los Estados asociados, una agenda que promueva una integración más profunda e innovadora con el resto de América Latina, Europa y Asia".