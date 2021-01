Guzmán Nacionales 29 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que le resultaría "aceptable" concluir las negociaciones por la deuda de u$s 44.000 millones con el FMI en mayo próximo, antes de la fecha límite para afrontar obligaciones con el Club de París.

La Argentina tiene un vencimiento por u$s 2.400 millones en mayo con el Club de París, que tiene 22 países miembros, incluidos Reino Unido, Francia, Alemania, Japón, Italia y Estados Unidos.

En una entrevista con Latin Finance Connect, el ministro de Economía admitió que le disgustan los controles de capital, pero explicó que si no existieran, la presión sobre el tipo de cambio provocaría una mayor devaluación.