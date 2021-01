Fernández destacó la recuperación y rechazó los "ajustes irresponsables"

BUENOS AIRES, 28 ENERO (NA). - El presidente Alberto Fernández advirtió ayer que "la opción no es la vida o la economía, sino la vida con más y mejor economía", mientras destacó que la actividad se recupera en la Argentina a un ritmo mayor del esperado. Al hablar ante el Foro Económico de Davos, el jefe de Estado advirtió, además, que "no hay lugar para más ajustes irresponsables".

"Las medidas adoptadas han sido fundamentales para iniciar una recuperación, que está siendo más veloz de lo que pensábamos hace unos meses. La opción no es la vida o la economía, sino la vida con más y mejor economía", enfatizó el mandatario. Destacó que el sector industrial "viene teniendo una recuperación notable" e indicó: "En la industria ya registramos 4.500 puestos de trabajo que antes de la pandemia no existían".

Mediante una videoconferencia, el jefe de Estado remarcó que, además de la pandemia, su gobierno debió lidiar con el "endeudamiento tóxico e irresponsable" de la administración anterior. "Alcanzamos un acuerdo (con los acreedores) con un nivel de aceptación de más del 99% y despejamos el camino para un futuro con producción y trabajo", enfatizó, y destacó que "el diálogo con el Fondo Monetario Internacional está en marcha y ha sido hasta aquí muy constructivo".

Dijo que "el programa que se acuerde con el Fondo será enviado al Congreso nacional para involucrar a toda la dirigencia política argentina en un camino de desarrollo, que tenga la sustentabilidad de la deuda, la inclusión social y la transparencia como política de Estado", señaló.

Dijo que su Gobierno "ha decidido que se inicia prontamente un Consejo Económico y Social para el Desarrollo, que convocará en sentido amplio y permanente a todos los actores del país a consolidar rumbos previsibles de mediano y largo plazo".

De ese modo, afirmó que su "compromiso con la inversión, la producción y el trabajo es absoluto".

"El sector privado es un socio esencial para afrontar las reformas que permitan la escalada productiva y tecnológica de la Argentina. Tan esencial como lo es la fuerza de trabajo", apuntó.

"Estamos comprometidos en avanzar en el camino hacia una recuperación sostenible y alineada con los objetivos climáticos del Acuerdo de París", resaltó.



"DEJAR ATRÁS EL CAPITALISMO INFELIZ"

Fernández llamó a "dejar atrás el capitalismo infeliz" y cuestionó a las sociedades que "descartan a los más débiles e idolatran la ganancia desenfrenada". Al participar en forma virtual en el Foro Económico Mundial de Davos, el jefe de Estado propuso "impulsar una agenda de temas de vanguardia, propios del siglo XXI".

"La economía debe recuperar el sentido ético que ha perdido", sostuvo el jefe de Estado argentino.

El Presidente remarcó: "Nuestro querido Papa Francisco lanzó el año pasado una convocatoria universal a pensar otro modo de hacer economía. Coordinó ese encuentro en Italia el economista Luigino Bruni, que acaba de publicar un libro titulado ´Capitalismo infeliz´. Ese título, ´Capitalismo infeliz´, me parece una magnífica definición de lo que debemos dejar atrás".

"Ahora el pacto solidario global es la meta que tenemos por delante", enfatizó el mandatario. "Tenemos que superar la infelicidad opulenta de sociedades que descartan a los más débiles e idolatran la ganancia desenfrenada", consideró.

Dijo que "ni la economía y ni la política son un mero contrato, sino un conjunto de relaciones entre seres humanos donde las heridas, los sueños y las expectativas del otro también cuentan a la hora de construir decisiones y mirar con ojos nuevos los horizontes del futuro".

"Es ahora o nunca. Podemos elegir ser meros observadores de un mundo de lento crecimiento y creciente desigualdad, despreocupado del medio ambiente y dedicarnos, como hasta ahora, a los negocios, o podemos optar por actuar con valentía y decidir ser protagonistas en las tareas de sentar las nuevas bases para un enfoque innovador hacia un desarrollo sustentable e inclusivo", destacó. "Desde la Argentina, los invito a ser socios en esta tarea", subrayó el Presidente.