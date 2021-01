Sergio Pérez confía en poder darle pelea a Max Verstappen Deportes 28 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Sergio Pérez es el primero en saber que tiene un hueso duro de roer como vecino de box.

La competencia entre compañeros de equipo es la base del deporte motor y también una de las razones por las que Red Bull fichó al mexicano: para que apriete a Max Verstappen todo lo que Alex Albon no hizo en 2020.

Los austríacos creen que con la presión del azteca el neerlandés subirá, todavía más, sus prestaciones.

Pero, claro, el de Guadalajara sólo piensa en superar al de los Países Bajos por más que Verstappen esté en Red Bull desde 2016 y antes compitiera para la filial, Toro Rosso.

"Checo" se fijó un plazo para estar a la altura y darle pelea a Verstappen. "Después de cinco carreras podré determinar cuál es la velocidad real de Max, pero estoy seguro de que es un piloto muy rápido y talentoso", reconoció en una entrevista en "De Telegraaf".

Pérez no escatima elogios hacia el joven talento, pero cree que eso hace todo más estimulante. "Creo que Max es uno de los pilotos más rápidos, incluso el más rápido de la Fórmula 1 en estos momentos. Será un gran desafío y eso es lo que lo hace emocionante", señaló.

Por ello, Sergio no se arruga y estima que no tiene sentido mirar lo hecho antes por uno u otro, sino que será a partir de ahora, después del lógico período de adaptación, cuando se podrá establecer una real comparación entre ambos. "Sólo te puedes comparar cuando estás en el mismo coche, así que estoy deseando competir. Estoy deseando asegurarme de que puedo exprimir lo máximo del Red Bull", concluyó el piloto, con pasado reciente en el equipo Racing Point.