El documental sobre Michael Schumacher

En realidad, se suponía que el tan esperado documental sobre el alemán Michael Schumacher se lanzaría a finales de 2019.

Sin embargo, el estreno se retrasó porque la película no se pudo finalizar a tiempo. Ahora, luego de más de dos años de trabajo, está lista, pero no están dadas las condiciones para que sea presentada.

"La situación se ha puesto muy difícil por el coronavirus. Así que no podemos dar una fecha de momento y pedimos a todos un poco de paciencia", explicó la directora y productora Vanessa Nöcker en declaraciones al diario "Express".

El estreno, se había programado originalmente para el 5 de diciembre de 2019, pero tuvo que posponerse porque la visualización y el procesamiento de las viejas imágenes privadas de Schumacher llevó más tiempo de lo previsto.

Ahora, cuando la directora confirma que está finalizada, es de suponer que ya quedó tal y como lo quería la familia de una de las mayores leyendas de los setenta años de historia de la Fórmula 1.

Schumacher fue campeón mundial en siete oportunidades, las dos primeras con el equipo Benetton y las cinco restantes -en forma consecutiva- con Ferrari.

Su mánager de toda la vida, Sabine Kehm, explicó: "La película debería retratar la incomparable carrera de Michael, pero además mostrar las múltiples facetas de un hombre complejo. El despiadado y atrevido piloto de la Fórmula 1, el ambicioso atleta, el mecánico consumado con un talento técnico único, el confiable integrante de equipo y un amoroso hombre de familia".

En la película, Corinna, la mujer de Schumacher, su padre Rolf y los dos hijos del piloto, Gina-Maria y Mick, expresan su opinión en detalle.

Mick debutará esta temporada en la Fórmula 1 con el equipo Haas, en lo que suponen los analistas, sería el paso previo a su desembarco en la escudería Ferrari, con la que su padre logró cinco de sus siete títulos mundiales.

Michael Schumacher sufrió un grave accidente el 29 de diciembre de 2013 mientras esquiaba en la estación de Mérible -en los Alpes franceses- y desde entonces se conoce muy poco respecto de su delicado estado de salud.