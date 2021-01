Perdió el United y es nuevo puntero el City Deportes 28 de enero de 2021 Redacción Por Manchester City aprovechó la derrota sufrida por el Manchester United frente al último, Sheffield United, para saltar al liderazgo en el Premier League.

BUENOS AIRES, 28 (NA). - Manchester United perdió la punta ayer al caer con el Sheffield United, último en la tabla de posiciones, por 2 a 1, en un partido correspondiente a la vigésima fecha de la Premier League.

La caída de los "Red Devils" hizo que el Manchester City, que el martes había goleado 5 a 0 al West Bromwich, quedara como único líder con 41 puntos, uno más que el United.

Detrás se ubica el Leicester City, que empató con el Everton 1 a 1, con 39, en tanto que luego aparece el West Ham con 35 unidades, una más que el Liverpool, que hoy cierra la fecha como visitante del Tottenham.

En los otros partidos de la jornada Burnley le ganó 3 a 2 al Aston Villa, mientras que los duelos entre Chelsea - Wolverthampton y Brighton and Hove - Fulham terminaron igualados sin abrir el tanteador.

El equipo del noruego Ole Gunner Solskjaer cayó en el momento menos indicado de la Liga y además lo hizo frente al colista Sheffield, que en las 19 fechas anteriores solo había ganado un partido, había empatado dos y perdió los 16 restantes.

En Old Trafford el que abrió la cuenta fue la visita con el gol de Kean Bryan, aunque igualó Harry Maguire, pero el escocés Oliver Burke selló el triunfo del Sheffield.

Leicester City debió batallar bastante para llevarse un empate 1 a 1 del campo del Everton, que se había puesto en ventaja con gol del colombiano James Rodríguez, pero el belga Youri Tielemans decretó la igualdad.

Con la presencia del argentino Alexis MacAllister en gran parte del encuentro, el Brighton and Hove no pudo con el Fulham y terminaron redondeando un pálido 0 a 0.

El Aston Villa de Emiliano Martínez, quien fue titular, cayó en su visita al campo del Burnley por 3 a 2, que celebró con los goles de Ben Mee, Dwight McNeil y Chris Wood, mientras que para la visita anotaron Ollie Wilkins y Jack Grealish.



LAS POSICIONES

Manchester City es el nuevo líder con 41 puntos; Manchester United tiene 40; Leicester 39; West Ham 35; Liverpool 34; Tottenham y Everton 33; Chelsea y Arsenal 30; Aston Villa y Southampton 29; Leeds 26; Wolves y Crystal Palace 23; Barnley 22; Newcastle 19; Brighton and Hove 18; Fulham 13; Albion 11 y Sheffield United 8.