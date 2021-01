Boca regresó a la actividad en Ezeiza Deportes 28 de enero de 2021 Redacción Por ESPERANDO REFUERZOS Y DEFINICIONES

FOTO NA BOCA. El plantel volvió al trabajo en las instalaciones del club en Ezeiza.

BUENOS AIRES, 28 (NA). - Luego de conquistar la Copa "Diego Maradona", el actual campeón del fútbol argentino, Boca Juniors, regresó ayer a los entrenamientos para arrancar la pretemporada 2021, en donde tendrá el objetivo de la Copa Libertadores, mientras espera la llegada de refuerzos.

El plantel que dirige Miguel Angel Russo tendrá algunas variaciones para encarar el próximo semestre: aunque todavía no se definieron, está muy cercana la llegada del defensor Marcos Rojo y la intención es sumar también un lateral derecho y un mediocampista central.

Pero más allá de los refuerzos que está buscando el Consejo de Fútbol que dirige Juan Román Riquelme, el club debe resolver las situaciones de algunos jugadores del plantel como Cristian Pavón -que se entrenará con sus compañeros pero ya dijo que no deseaba continuar en la entidad- y Agustín Almendra, entre otros.

Carlos Zambrano, por su parte, se encuentra en Perú para cumplir con el protocolo sanitario, dado que debe hacer la cuarentena obligatoria luego de haber estado de vacaciones en Cancún (México), por lo que no será de la partida en los primeros días de la pretemporada.

Otro ausente fue el colombiano Frank Fabra, quien presentó unas líneas de fiebre al concurrir al predio y, aunque el hisopado arrojó resultado negativo, fue enviado a su domicilio mientras sus compañeros se sometían a los exámenes médicos de rutina.

El "xeneize" afrontará en el 2021 tres competencias: el torneo "Diego Maradona", la Copa Argentina, en la que debutará frente a Claypole, y la Copa Libertadores, que arrancará en abril y es como todos los años el gran objetivo.

Luego de un 2020 en el que conquistó la Liga Profesional y la Copa "Diego Maradona", que terminó en el 2021, Boca buscará finalmente conseguir su séptima Libertadores, dado que en la edición 2020 fue eliminado en semifinales por Santos de Brasil.

Todavía resta definirse qué jugadores llegarán al equipo de la Ribera, aunque lo más firme es el pase de Rojo, quien en días quedará libre del Manchester United y firmará su vinculación por tres años.

Para este inicio, Russo tampoco podrá contar con Diego "Pulpo" González, quien fue operado del tobillo y tendrá para tres meses de recuperación, mientras que el delantero Ramón "Wanchope" Abila fue intervenido de una hernia y no podrá hacer fútbol hasta dentro de por lo menos dos semanas.