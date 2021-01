Por la Copa Argentina Deportes 28 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 28 (NA). - Arsenal, campeón de la edición 2012-2013 de la Copa Argentina, buscará hoy evitar una sorpresa para dar su primer paso en el certamen cuando enfrente a Huracán de Las Heras (Federal A) por los 32avos. de final.

El encuentro se disputará en el estadio "Ciudad de Caseros" de Estudiantes de Buenos Aires a partir de las 21:10, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y se podrá ver por la señal de TyC Sports.

Arsenal, que disfruta de un ciclo auspicioso comandado por Sergio Rondina, intentará desquitarse de eliminaciones prematuras en las últimas ediciones de la competencia.

El equipo de Sarandí no alcanza los octavos de final desde la temporada 2015-2016 -justamente con Rondina al mando- cuando fue eliminado por River.

Huracán Las Heras viene de superar a Deportivo Maipú en la Fase Preliminar Regional para meterse en la Fase Final por segunda temporada consecutiva.

De todas formas, el conjunto mendocino buscará hoy su primera victoria en el cuadro principal, ya que fue eliminado por Boca (2014-2015) y Lanús (2019).

El vencedor jugará contra Estudiantes de Río Cuarto, que dejó en el camino a Chaco For Ever mediante un penal agónico de Néstor Ortigoza.