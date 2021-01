Una banda de ladrones de ganado tendría un botín de cinco millones en vacas Policiales 28 de enero de 2021 Redacción Por Se trata de la organización liderada por un ganadero que quedó detenido. Investigan a dueños de carnicerías, quienes compraban la mercadería faenada.

Mientras la Justicia continúa con las averiguaciones y no descarta nuevos operativos, se conocieron más detalles sobre la supuesta banda de cuatreros, liderada por un productor agropecuario, que fue detenido en Campo Gallo.

Luego de allanamientos realizados por orden de un juez de Control y Garantías, donde se secuestraron 70 animales vacunos, todos con sus respectivas marcas, se supo que los animales están valuados en más de 2.000.000 de pesos.



LO QUE HACIAN

Según las averiguaciones con las que cuentan los investigadores, los animales eran trasladados desde el campo de sus dueños -casi todos colindantes- al predio de Flavio Scarafía (detenido) para luego engordarlos y venderlos.

Aparentemente, el encargado del campo de Scarafía -un sujeto de apellido Cejas, sobre quien pesa una orden de aprehensión- era quien cortaba los alambres de los campos colindantes y hacía que los vacunos salieran de las tierras de sus dueños para ingresar a las de su patrón, de acuerdo a un informe de El Liberal.



ESCENARIOS

Según las denuncias que recibió la fiscal interviniente, los lugares utilizados por los cuatreros para cometer los delitos fueron los parajes El Retiro y El Porvenir, distantes 60 kilómetros de la ciudad de Campo Gallo, cuyas víctimas resultaron numerosos vecinos, en especial la familia Galván.

Ante la minuciosa investigación y con suficientes pruebas en su poder, personal de la Comisaría 18ª ingresó al campo de Scarafía, donde no había ningún morador, pero las puertas del inmueble estaban abiertas.



HALLAZGO DE

LOS VACUNOS

Los efectivos realizaron un recorrido por los terrenos y encontraron los vacunos, cincuenta de los cuales son de propiedad de la familia Galván y el resto de los otros damnificados. Todos vecinos de la zona.

Según se supo, la cantidad de animales hallados está valuada en más de 2.000.000 de pesos, pero los investigadores estiman que los robos superan los 5.000.000 de pesos, ya que según denunció Galván aún restan encontrar más vacas y dos toros de su propiedad.

POor otra parte, los uniformados no descartaban realizar más allanamientos ya que se intenta secuestrar más animales robados. Se estima que duplicarían la cantidad del ganado ya recuperado y entregado a sus dueños.



PARA QUE SE

HAGA REVENTA

Según las investigaciones que tiene hasta ahora la Policía, los acusados formaban parte de una banda que se dedicaba a robar los animales, engordarlos, luego faenarlos y venderlos a precios menores a los dueños de carnicerías, para que fueran revendidos.

Estos últimos también estarían siendo investigados, ya que las pesquisas sospechan que no desconocían la procedencia de la carne vacuna que adquirían y que luego la vendían en sus locales comerciales tanto en Campo Gallo como en Tintina.



LA DETENCION

La detención del productor se llevó a cabo cuando se presentó en la mencionada dependencia policial interviniente, para interponer también una denuncia -por un supuesto robo- y allí habría quedado preso, ya que pesaba en su contra una orden de detención refrendada por el juez de la causa.