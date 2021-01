Ambulancia trasladaba a un herido, y chocó

BUENOS AIRES, 28 (NA). - Un ambulancia que trasladaba a un hombre que había sido mordido por un pitbull chocó contra un semáforo en el Metrobus del Bajo al intentar evitar un accidente contra otro vehículo.

El hecho se produjo en horas de la madrugada en el cruce de la Avenida Paseo Colón y Moreno, cuando la ambulancia del SAME transitaba por el Metrobus del Bajo con un paciente a bordo: la persona había sido mordida por un pitbull y lo trasladaban al Hospital Argerich.

Sin embargo y pese a que la sirena estaba encendida, un auto se cruzó y el chofer de la ambulancia dio un volantazo para evitar el impacto.



CHOCO CONTRA

UN SEMAFORO

Aunque no chocó contra el auto, el vehículo del SAME terminó incrustado en un semáforo, que fue derribado casi por completo.

Como consecuencia del accidente de tránsito, el paciente mordido por un pitbull y el médico que iba con él en la parte posterior de la ambulancia fueron trasladados al Hospital Argerich por otra unidad del servicio de emergencias.

Además, la zona de Paseo Colón y Moreno quedó afectada en lo que respecta al tránsito vehicular, ya que el semáforo bloqueó parte de la avenida del Bajo porteño.