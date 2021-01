INTA Rafaela: informe de situación productiva en varios departamentos de la Provincia

Las precipitaciones en el mes de diciembre resultaron inferiores a la media histórica en la mayoría de los pluviómetros relevados del Centro de la provincia de Santa Fe. Sólo en sectores puntuales las lluvias fueron normales y superiores a la media para la época del año.

Los acumulados de lluvias anuales fueron inferiores a la media en toda la región, con valores de hasta 300 milímetros de déficit anual.



GANADERIA

Las pasturas implantadas y los pastizales naturales se encontraban en estado bueno en el Centro y Sur de la región. En el Norte (departamento San Cristóbal y San Justo) el estado es regular debido a los efectos de la sequía y las altas temperaturas

La producción de leche fue normal para la época, excepto en el Norte de la región donde la falta de lluvias ha afectado la producción de pasto. La suplementación está siendo restringida debido a los precios de los alimentos.

Similar situación presentan la cría y la invernada, en toda la región se observó una mejora en el estado de los animales y en las ganancias de peso, excepto en el Norte por la falta de pasto, según un vasto informe de TodoAgro.



AGRICULTURA

En lo que hace a trigo culminó la cosecha con rindes inferiores a los normales, en girasol hay buen estado en general, excepto en el departamento San Cristóbal, donde su condición era regular

En cuanto a maíz, el estado general de los cultivos fue de bueno a regular. En algunos sectores, donde las lluvias ocurridas no coincidieron con el momento crítico del cultivo, se observaron lotes en estado regular a malo. Se detectó la presencia de posturas y larvas de cogollero.

En sorgo, el estado general es bueno. Excepto en el departamento San Justo, donde es el cultivo que más evidenció problemas de crecimiento debido al déficit hídrico

Y en soja, el estado de los lotes era de bueno a regular, presentando un desarrollo más lento que lo normal. La soja de primera se encontraba cursando los primeros estados reproductivos (R1 a R4) y la de segunda aún estaba en estado vegetativo (Vc a V8). Se observó presencia de oruga bolillera en estados tempranos que provocaron aplicaciones para su control. Con respecto de las malezas, se registró la presencia de sorgo de Alepo, parietaria (Ocucha), chloris y yuyo colorado.



APICULTURA

La producción estaba siendo muy dispar. Estaba iniciando la primera vuelta de cosecha al Norte de la región. En el resto, se esperaba que se generalice la cosecha durante enero.



HORTICULTURA Y

FRUTICULTURA

La cosecha de verduras de hoja se mantenía, acompañando a la demanda. Se estaban cosechando los últimos lotes de frutilla con destino a industria con buenos rendimientos. También se estaban cosechando melón, sandía, zapallito y chaucha amarilla.

Finalización de la cosecha del tomate y zapallito de primera.

Las localidades donde se registraron los mayores acumulados fueron El Trébol (departamento San Martín) y Josefina (departamento Castellanos) con 173 y 164 milímetros respectivamente. Y el menor milimetraje se dio en San Guillermo con 39 milímetros.



DEPARTAMENTO

CASTELLANOS

* Ganadería: Pasturas base alfalfa: se mantuvo la buena disponibilidad de forraje que comenzó en noviembre (a pesar de que diciembre no fue un mes de muchas precipitaciones). Las pasturas base alfalfa nuevas se encontraban recuperadas, aunque algunas habían perdido plantas debido a la sequía (sobre todo las sembradas más tarde).

Se observaron muchos lotes de alfalfa pasados del momento óptimo de pastoreo y varios lotes con cortes para hacer heno o silaje.

-Pastizales naturales: continuaban con una buena recuperación, debido a las lluvias y al aumento de las temperaturas. Aunque este año fue más lenta la salida del invierno, los pastizales mostraban una mejoría en producción y calidad.

-Producción de leche: se mantenía dentro de valores normales. La mejora en la oferta de las pasturas permitirá que algunos tambos, que estaban agotando sus reservas, puedan llegar mejor al momento de la confección de las reservas de la presente campaña.

-Cría: dependiendo del manejo y sistema (servicio estacionado o continuo) el estado de los animales estaba entre malo, regular y bueno (aproximadamente un tercio de los vientres en cada situación). Si bien ha aumentado un poco la oferta de forraje en cantidad y calidad, la recuperación de los animales era muy lenta. El peor estado lo presentaban los vientres que se encontraban con ternero al pie y en lactancia, es muy probable que se atrasen los servicios y la preñez.

-Invernada: la situación era casi normal, el estado de los animales era bueno en general, se observó una buena utilización de las pasturas.

* Agricultura: trigo: cosecha finalizada, con rendimientos desde 5 qq/ha a 28 qq/ha. Aunque fue muy difícil calcular un promedio debido a la dispersión de los mismos, se estimó en general, que el mismo ronda los 12 a 15 qq/ha.

-Soja: los lotes se encontraban entre V2 y R2 y en buen estado. No se observaron problemas importantes de plagas. La predominante, o de mayor repetitividad, seguía siendo Megascelis, con ataques de diferente intensidad y con incidencia importante en algunos casos, sobre todo en bordes de los lotes. En cuanto a malezas, se observó presencia de Sorgo de Alepo, Parietaria (Ocucha) y nacimientos de yuyo colorado.

-Maíz: los maíces de primera sembrados en fecha óptima se encontraban en muy buenas condiciones, mientras que los maíces más tardíos, sembrados en octubre, estaban entre estado bueno y regular por falta de lluvias en época adecuada. A estos, las altas temperaturas de los últimos días de diciembre y la falta de precipitaciones necesarias comenzó a afectarlos en mayor medida, lo que podría afectar su rendimiento futuro ya que se encontraban en floración o comenzando la misma, período más crítico del cultivo.



LAS COLONIAS

* Ganadería: pastura base alfalfa: las pasturas se encontraban en buen estado general y con buena producción. Debido a la floración de las alfalfas, se estaban confeccionando rollos para reserva.

-Cultivos para confección de reservas: el sorgo y el maíz pudieron ser sembrado y se encontraban en buen estado general para la futura confección de silaje.

* Agricultura: maíz: el estado fenológico del maíz de primera se encontró entre R1 y R4. El maíz de 2da (sobre rastrojo de trigo) se presentó entre Ve y V4 (emergencia a 4 hojas desarrolladas). El estado general de los cultivos fue bueno a regular.

-Soja: los lotes de 1° presentaron estados fenológicos entre V6 a R2 (6 nudos a plena floración) y la soja de 2° en estados fenológicos entre V1 a V8 (1 a 8 nudos). El estado general y la uniformidad de los cultivos fue bueno a regular. En algunos lotes puntuales se realizaron aplicaciones por la presencia de orugas y en otros se observaron malezas como Chloris sp., sorgo de Alepo y yuyo colorado.

-Girasol: los pocos lotes que fueron sembrados en el departamento, se encontraban perdiendo humedad del grano o ya fueron cosechados.

-Sorgo: se encontraba en llenado de grano. Se estará cosechando a mediados de febrero. Preocupaba la posibilidad de fuertes vientos en la zona que impliquen el volteo del mismo ya que son plantas de gran porte. El precio actual en el mercado hizo que se elija como opción de producción para la venta de grano.



SAN MARTIN

* Ganadería: pasturas base alfalfa: la oferta forrajera mejoró notablemente.

-Pastizales naturales: se ha recuperado la oferta forrajera de los campos naturales y se encontraban en muy buen estado.

-Cultivos para confección de reservas: los verdeos de verano se encontraron en estado vegetativo y su desarrollo era bueno gracias a las lluvias de noviembre y diciembre.

Las lluvias de diciembre fueron muy oportunas para los maíces con destino a silo, sobre todo porque ocurrieron en el momento más crítico del cultivo, la floración. A mediados de enero comenzarán las tareas de ensilado. Es esperable que la oferta de forraje de los mismos se ubique en valores cercanos al promedio de la región.

-Producción de leche: la producción del mes en relación al mismo mes del año anterior fue levemente superior. Aunque comenzaron a registrarse días húmedos y con temperaturas altas, condiciones negativas para el desempeño de las vacas en ordeño.

Un dato preocupante es el incremento de los precios de los alimentos concentrados (maíz, balanceados, expeler de soja, etc.) y, como contrapartida, la lenta evolución del precio de la leche que sigue estancado en alrededor de 20 $/lt.

-Cría: mejoraron los ritmos de aumento de peso.

-Invernada: los planteos a base de pasturas tenían mayor oferta forrajera y, como consecuencia, se incrementaron las ganancias de peso. Los costos de producción de carne se ven beneficiados por la mayor participación del pasto en la dieta.

* Agricultura: trigo: con la cosecha finalizada, se cumplieron los pronósticos y las estimaciones respecto de los rendimientos, los cuales en general fueron muy pobres en comparación de lo ocurrido en campañas anteriores. El rendimiento promedio está en torno a los 20 qq/ha.

-Girasol: el estado de los cultivos en general fue bueno.

-Maíz: las lluvias de noviembre y diciembre fueron beneficiosas para los cultivos de maíz, sobre todo las de diciembre, que fueron muy oportunas, pues llegaron en el momento más crítico del cultivo (floración). El estado del cultivo era aceptable y solo queda por esperar si las lluvias de los próximos dos meses serán suficiente para el proceso de llenado de granos.

-Sorgo: el estado general era bueno.

-Soja: el cultivo de primera se encontraba en estado fenológico de R1 a R2. El desarrollo de los mismos, en general, era de bueno a regular. Menor desarrollo en altura de las plantas. Con respecto a las sojas de segunda, finalizó la siembra y el desarrollo inicial era lento pero bueno.



SAN JERÓNIMO

* Ganadería: pasturas base alfalfa: se estaban realizando aplicaciones por oruga bolillera.

-Pastizales naturales: moderada producción, en baja hacia fines de diciembre.

-Verdeos de verano: sin información.

-Cultivos para confección de reservas: la producción de rollos de las praderas consociadas de 2° año fue baja. En praderas de más de 3 años, hubo altas producciones de rollos a pesar de las condiciones de sequía.

Se estaba considerando adelantar el picado de los maíces destinados a silo, debido a la sequía y a las altas temperaturas.

-Producción de leche: el pre servicio de vaquillonas en tambo se estaba haciendo a pasto. Se reportaron mermas de 1 a 2 litros de leche por vaca por día, debido a la sequía y a las altas temperaturas (Producciones de 19 a 25 litros por vaca por día). Conversiones de 0,9 a 1,1 l/kg MS.

-Cría: vacas de cría en praderas.

-Invernada: recrías de más de 250 kg estaban siendo alimentadas totalmente a pasto. Hubo problemas de empaste.

* Agricultura: maíz 1°: los maíces de 1° se encontraban transcurriendo la etapa de grano lechoso a pastoso con un marcado estrés hídrico debido a las bajas precipitaciones, preocupando y poniendo en duda la producción si no se registran prontas lluvias. Los maíces sembrados a mediados de septiembre se encontraban más afectados debido a que la falta de lluvias coincidió con el periodo crítico. Se observó presencia de roya en la mayoría de los híbridos implantados.

-Maíz 2°: los maíces de 2° estaban en estado vegetativo (VE- V7) con buen desarrollo de crecimiento, aún en condiciones de sequía. Se detectó la presencia de posturas y larvas de cogollero que estaban siendo tratados.

-Soja: los cultivos de soja se observaron poco desarrollados a diferencias de otros años. Las sojas de 1° estaban en estados de desarrollo de plena floración a formación de vainas y las de 2° en etapas vegetativas tempranas (VC-V5). Se observaron escapes de malezas en lotes puntuales. La presencia de bolillera en estados tempranos de las sojas desencadenó aplicaciones para su control, varios lotes debieron ser aplicados entre 2 y 3 veces por alta presión poblacional y por fallas en el control. También se detectó la presencia de epinotia y trips.



SAN CRISTÓBAL

* Sector Este: sin información

* Sector Oeste: ganadería: pasturas base alfalfa: las alfalfas mayores a un año tenían un estado bueno a regular, acusando déficit hídrico. Las praderas sembradas este año tuvieron una implantación regular por la falta de agua, actualmente se observó pérdida de stand de plantas y su estado fue de regular a bueno.

-Pastizales naturales: su estado era regular por la falta de lluvias que estaba afectando notablemente su condición.

-Verdeos de verano: las altas temperaturas y las escasas precipitaciones afectaron sus estados, que fueron regulares y malos.

-Cultivos para confección de reservas: se estaban haciendo rollos en escasas superficies (2-3 rollos/ha), solo los productores que hacen pasturas para corte y comercialización. Se están destinando a silaje lotes de maíz sembrados temprano que no van a llegar a cosecha por la falta de agua.

-Producción de leche: menor en relación al mismo mes del año anterior. Por la baja producción de las pasturas, debido a la falta de agua, se comenzaron a usar los verdeos de verano implantados. La suplementación es ajustada para mantener los volúmenes de leche con altos costos de alimentación.

-Cría: en cuanto al manejo reproductivo, comenzó el entore. Seguían los nacimientos de terneros. La producción disminuyó debido a la baja producción de las pasturas naturales.

-Invernada: la producción del mes fue menor en relación al mismo mes del año anterior. Debido a la baja producción de las alfalfas se comenzaron a pastorear los verdeos de verano. La suplementación se restringió por los altos costos de la misma.

* Agricultura: girasol: su condición era regular. El cultivo se encontraba en R6 y los lotes más avanzados ya estaban por ser trillados. Se esperan rindes por debajo de la media de la zona debido a la falta de precipitaciones durante todo el ciclo.

-Maíz: los maíces de primera o sembrados temprano (20 % del total sembrado), se encontraban en R1-R3 y su condición era de regular a mala por la falta de lluvias. Los maíces de segunda o tardíos estaban entre Ve-V3 y en buena condición. Se comenzó a observar presencia de cogollero en algunos lotes de maíz.

-Soja: los lotes de primera estaban entre R4-R5 y su condición era regular. La soja de segunda se encontraba entre V1-V4 y en buenas condiciones. Se comenzó a observar presencia de bolillera y trips.