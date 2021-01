Conocimiento y actitud es la fórmula que demandan a jóvenes las empresas del agro

Además de conocimiento, las empresas del agro demandan en los jóvenes más capacidad de adaptación para triunfar en el interior profundo. Conocimiento más actitud es la fórmula que piden las compañías agropecuarias.

Esa fue una de las conclusiones a las que se llegó en el 2º webinar organizado por Expoagro Digital, en donde se debatió la inserción laboral de los jóvenes en el agro. "Los conocimientos técnicos no son nada si no hay una fuerte cuestión de actitud puesta a la hora de buscar trabajo", dijeron los oradores, sin embargo admitieron que "en los últimos 25 o 30 años fue muy pobre la evolución en infraestructura como para que haya un arraigo feliz y próspero en el interior".

En primer turno fue Federico Lyford-Pike, director de Capital Humano Agro quien dijo que lo fundamental es la actitud de los jóvenes profesionales. "A veces, uno entra en el plano laboral y se da cuenta de que es un mundo totalmente diferente del que vivió entre cuatro paredes de una facultad", dijo de acuerdo a una publicación de La Nación Rural.

Lyford-Pike, que hace más de 20 años se dedica a seleccionar personal agropecuario para empresas, declaró que además de actitud se requiere una forma de trabajo que contemple el manejo holístico, lo que implica concebir a la empresa agropecuaria como un todo, es decir ya no se trata de darle un trato por separado a cada una de las partes o engranajes que la componen.



"La agricultura y ganadería de precisión conllevan un cúmulo de datos e información compleja que hay que saber procesar y sintetizar y en esto tampoco debemos olvidar la gran demanda que empezaron a tener las Agtech abocadas a la agricultura digital", puntualizó.



Luego, Lucas Amadeo, cofundador y director ejecutivo de Jornaderos Agro, relató que la organización surgió hace seis años para mejorar la inserción de jóvenes en el ambiente laboral agropecuario, generando intercambios entre el mundo técnico, práctico, académico y empresarial.

"La principal actividad que hacíamos en 2015 eran jornadas a campo donde íbamos a conocer productores y empresas agropecuarias. Hoy concretamos experiencias de interacción verdaderas entre estudiantes, jóvenes profesionales y empresarios", remarcó.

Según contó, en Jornaderos se establece un espacio de intercambio en una web que permite informar búsquedas e intereses: "las universidades y empresas ofrecen sus actividades, los usuarios se inscriben y asisten, y además pueden formarse a través de capacitaciones presenciales y virtuales, seminarios y webinarios que organizan allí mismo".

"Logramos construir una organización con la que los jóvenes se sienten identificados y este año trataremos de seguir creciendo para poder sumar más oportunidades para ellos", añadió.

El tercer orador fue Martín Rostagno, subgerente de un establecimiento lechero en Masterton, Nueva Zelanda que recordó que decidió salir de su zona de confort para especializarse en lechería y nutrición animal en uno de los países más eficientes en esas actividades.

"Luego de mandar más de 200 mails para conseguirlo, lo concreté y aunque hoy estoy a más de diez mil kilómetros de casa y tropecé con mil piedras en el camino, mantengo mi norte enfocado", afirmó.



En coincidencia con los otros exponentes, para Rostagno, todo pasa por la actitud.

"Las oportunidades están, pero hay que salir a buscarlas y no esperar a que te lleguen de arriba. Lo que importa es la actitud de aprender. El techo en Nueva Zelanda, donde los sistemas lecheros son más simplificados, te lo ponés vos mismo. Muchos profesionales llegaron acá sin haber visto una vaca en toda su vida y luego de un par de años llegan a gerenciar, con lo cual la teoría no siempre es todo", detalló.

Por último, destacó que la clave es que las generaciones jóvenes puedan guiarse y rodearse de personas que sean más líderes que jefes: "eso también es algo que creo que vamos a ver en los próximos empleos".