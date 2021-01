Estrenaron composición inédita de Mozart

BUENOS AIRES, 28 (Télam). - La Fundación Mozarteum de Salzburgo rescató del olvido una composición original de 94 segundos del genial compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart que se conoció ayer para celebrar el aniversario 265 de su nacimiento.

"Puede que (94 segundos) no sea mucho, pero si son de un maestro como Mozart abren un cosmos musical entero", asegura en una nota de prensa el tenor mexicano Rolando Villazón, director artístico de la Semana de Mozart de Salzburgo, un festival que se celebra cada año en torno al aniversario del nacimiento del compositor.

El estreno de la obra por streaming a través de las plataformas Fidelio y DG Stage, ha servido para dar comienzo al festival, que este año ha tenido que trasladarse a Internet por la pandemia.

El pianista surcoreano Seong-Jin Cho fue el encargado de interpretar la pieza, un allegro en re para piano, en un video grabado días antes de la presentación oficial del festival.

Aunque el descubrimiento de composiciones inéditas de Mozart no es del todo infrecuente -en 2012 se presentó un allegro molto encontrado en un desván del Tirol austríaco, supuestamente ideado por el artista cuando tenía 11 años este caso es diferente, ya que se trata de una obra completa de su puño y letra.

El manuscrito llevaba 90 años en la colección privada de una familia neerlandesa, después de que un ingeniero amante de la música lo comprara a finales de los años 20.

Por aquel entonces, la obra estaba catalogada como un "boceto para una composición de orquesta".

Sin embargo, cuando la familia ofreció a la Fundación comprar el manuscrito, los expertos se dieron rápidamente cuenta de que "no era solo un boceto", sino que era una obra completa para piano, totalmente distinta a las composiciones conocidas hasta la fecha.

Según especialistas la obra fue probablemente ideada de manera apresurada durante un viaje a Italia, cuando el compositor tenía 17 años, y enviada por correo a su hermana María Anna en Salzburgo, quien la guardó hasta el día de su muerte.

La partitura puede descargarse de manera gratuita en la página de la fundación, y el 29 de enero se lanzará una grabación de la pieza producida por el sello discográfico Deutsche Grammophon.