El municipio ejecuta la obra de iluminación en calle Fader Locales 28 de enero de 2021 Redacción Por Se colocan luminarias en el sector entre bulevar Hipólito Yrigoyen y Dimas Mateo. Son acciones que ayudan a la prevención y mejoran la circulación vial.

FOTO COMUNICACION SOCIAL CHARLA. Entre funcionarios y vecinos del sector.

La Municipalidad de Rafaela se encuentra ejecutando la obra de iluminación LED en calle Fader, entre bulevar Hipólito Yrigoyen y Dimas Mateo. Las tareas consisten en la colocación de 21 nuevas luminarias en la mano Norte y la adecuación de las existentes en la mano Sur. Estas tareas complementan la construcción de la rotonda y el ensanche de dicha arteria.

En este marco, la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero, y el secretario de Gobierno y Participación, Marcelo Lombardo, se acercaron al sector para conversar con los vecinos y vecinas sobre el avance los trabajos. También estuvieron presentes la coordinadora de Vecinales, Vanesa Macagno; y la presidenta vecinal, Érika Mezzenasco. “A partir de la ejecución de la obra de la rotonda y de la pavimentación de la mano Norte de Fader, se está realizando la obra de iluminación de dicho sector y la adecuación del alumbrado público de las arterias vinculadas a la misma”, sostuvo Chivallero.

En este proyecto se llevó a cabo también la obra de iluminación de la mano Norte de Fader, un pedido que “teníamos de los vecinos a través de la comisión vecinal”. La funcionaria destacó que el sistema LED presenta múltiples beneficios como “el ahorro en el consumo de energía por ser una tecnología más eficiente, mejor calidad de iluminación, vida útil más prolongada, menor costo de mantenimiento y la no contaminación al medioambiente”.



CONSENSO CON EL VECINO

Marcelo Lombardo mencionó que esta intervención “es posible a partir de una decisión política para dotar a la ciudad de una mejor transitabilidad y seguridad. Vemos que todo el sector toma una importancia vital a partir del proyecto que se realiza desde el Estado local y compartimos con los vecinos y vecinas la alegría que esto genera”. Asimismo, dijo que “entendemos que cada una de las acciones que el Gobierno lleve adelante tienen que ser consensuadas con la ciudadanía. Estamos trabajando en ese sentido. Por un lado, tomar la demanda y tratar de darle respuesta. Cuando esto es posible, se siente una enorme satisfacción”. Por otro lado, comentó que “hay pedidos que son a escala ciudadana y que el municipio con sus recursos puede afrontar. Otros requieren del acompañamiento de niveles superiores del Estado”. En este momento y “teniendo la oportunidad de vinculación ideológica respecto a los tres niveles del Estado, podemos rápidamente acordar necesidad para poder brindar respuesta a la gente. Es importante destacar esto porque no siempre se toma real dimensión de lo que implica”. Para finalizar, agregó que “esta vinculación nos permite dar respuestas que quedaron postergadas por mucho tiempo, fundamentalmente porque Rafaela no estuvo en la prioridad de los Gobiernos nacional y provincial anteriores. Hoy el escenario es diferente y podemos atender las necesidades”.



TRABAJO CON LA COMISION

Por su parte, Érika Mezzenasco afirmó que “la comisión del barrio Pizzurno celebra la obra de iluminación sobre calle Fader, un reclamo reiterado de los vecinos”. “A través de la vecinal se realizaron pedidos y reclamos por este motivo, y hoy ya podemos ver las columnas y muy pronto se podrá iluminar completamente dicha avenida. Agradecemos sea tenido en cuenta este pedido y seguimos celebrando por esta obra que será un avance más para nuestro querido barrio”, cerró.