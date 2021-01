Está cada vez más cerca la vuelta del transporte público

En la jornada del martes, se llevó a cabo una capacitación con el equipo del área del Subdepartamento de transporte, que es integrado por choferes, administrativos y ejecutivos para realizar la presentación del protocolo para la vuelta del servicio en nuestra ciudad.

La coordinadora de Gestión Territorial y Transporte, Mónica Andreo, mencionó que el “protocolo se encuentra adaptado a Rafaela, teniendo como base los registros nacionales y provinciales, que se establecen para el transporte urbano e interurbano”.

Además, el subsecretario de Servicios Públicos y Transporte, Franco Sanmartino, comentó que “en el documento que presentamos se indican las medidas de prevención y seguridad para el chofer, para los usuarios que harán uso del servicio, y el acondicionamiento del coche con las medidas preventivas como el uso de barbijo, el distanciamiento social y la higiene con el lavado de manos arriba del coche”.

Con respecto a la ocupación, Andreo señaló que “se establece el 60 por ciento para cada coche, por lo tanto estarán identificado los asientos que no se podrán utilizar”.

Por otra parte, la coordinadora, se refirió sobre la fecha del regreso del servicio: “El Intendente siempre manifestó que esto va de la mano al regreso a la escolaridad. Sabemos que en el mes de febrero comienza la presencialidad de algunos grupos educativos y docentes, por lo que el servicio estará a disposición en el mes de febrero”.



MEDIDAS DE PREVENCION

Se indican conductas específicas para la prevención y mitigación de contagio de Covid-19 a la hora del uso del servicio. Para ello, se debe extremar las condiciones de higiene internas de las unidades de transporte, utilizando agua y alcohol o agua y lavandina al 1%. Cada uno de los choferes dispondrá para uso personal alcohol líquido o en gel, barbijos o tapa bocas, máscara facial. La máscara facial se encuentra indicada para los momentos de proximidad con los pasajeros, no siendo obligatoria para la conducción. El barbijo o tapa bocas es obligatorio en todo momento. Además se contará con un acompañante o asistente, a fin de colaborar en el ordenamiento de los pasajeros y además informará el lugar donde se encuentra el dispositivo con alcohol o en gel para que cada pasajero desinfecte sus manos. El acompañante y/o asistente deberá utilizar máscara facial en forma permanente. Tanto chofer como acompañante/asistente deberán mantener una distancia de seguridad de 1,5 metros dentro del vehículo.

Por otra parte, en cada unidad estará colocado un dispenser con alcohol líquido o en gel para uso de los pasajeros. No se puede compartir alimentos, infusiones y utensilios (por ejemplo, mate). En lo que respecta a la cartelería, se fijarán en los vehículos en los que se establezca que el pasajero deberá respetar un límite de acercamiento al personal de conducción no inferior a 1,5 metros, utilización de barbijo obligatorio, prohibición de llevar personal de pie, capacidad máxima de pasajeros.

En tanto, en lo relacionado a la ocupación, los asientos que no podrán ser utilizados deberán estar debidamente identificados, en las unidades con hasta 3 filas de asientos el cupo máximo a transportar será de uno por ventanilla. Para el resto de las unidades, podrán trasladar simultáneamente hasta el 60% de la capacidad de la unidad. Cabe aclarar que los grupos familiares o personas que compartan burbuja, podrán trasladarse en butacas adyacentes o de ubicación cercana, sin perjuicio del distanciamiento social que debe mediar respecto de los restantes pasajeros del servicio.