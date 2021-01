El 93% de Rafaela tiene micromedidores de agua Locales 28 de enero de 2021 Redacción Por Lo aseguró el Ing. Luis Ambort, gerente de ASSA en nuestra ciudad y además explicó que “lo que falta es poder medir algunas cuentas que hoy no se pueden medir”. También precisó que este jueves comienza a ejecutarse la obra de cloacas en barrio Antártida Argentina.

Cada verano, Rafaela evidencia dificultades respecto a la provisión de agua, lo que hace evidente la necesidad de contar con el acueducto, esta obra tan gestionada y que hoy parece cada vez más cercana su concreción. La realidad muestra que los trabajos ya son visibles en el sur de la ciudad.

El Ing. Luis Ambort, gerente local de Aguas Santafesinas, indicó que “en el mientras tanto, son fundamentales las acciones prudentes de cada vecino y vecina en el uso de este recurso. Como todos los veranos estamos con presiones relativamente bajas, y las recomendaciones de siempre acerca del uso responsable del agua, sobre todo con el tema de piletas de lona, donde pedimos no recambiar el agua sino mantenerla”.

En referencia a que está observando a partir de que a diferencia de otros veranos, -por la pandemia- hay más rafaelinos y rafaelinas en la ciudad, el funcionario indicó que “con más rafaelinos en la ciudad, estamos entregando y produciendo al 100%, es decir, estamos produciendo 35.000 metros cúbicos por día de promedio entre el acueducto Esperanza – Rafaela y lo que se produce por la Planta de Ósmosis Inversa. Hoy se consume eso porque hay eso y cuando se le inyecte más agua a la red por el nuevo acueducto, va a analizarse al inyectarse más agua a la ciudad, cual es el comportamiento de la gente”. Ambort insistió con la importancia que tiene el uso solidario y responsable del agua, haciendo hincapié en el tema del riego, lavado de veredas y fundamentalmente el llenado de piletas con agua potable.



MICROEMPRENDEDORES

El titular de la oficina de ASSA Rafaela, habló de los micromedidores y contó que hoy la ciudad está en un 93% micromedida, y dijo que lo que falta son algunas cuentas que no se pueden medir.

Cabe señalar, que en 2018/19 se instalaron 5.600 equipos, totalizando cerca de 27.000 inmuebles medidos en toda la ciudad, teniendo en cuenta que existen conexiones compartidas por usuarios donde no se puede instalar un medidor, excepto por pedido expreso de los mismos.



FACTIBILIDAD DEL SERVICIO

El Ing. Ambort al ser consultado por la factibilidad que debe otorgar la empresa ASSA a las nuevas edificaciones o desarrollos urbanísticos, respondió que “hoy se le otorga la factibilidad a las nuevas edificaciones, no así a las nuevas urbanizaciones, porque allí la factibilidad está sujeta a la mayor provisión de agua, es decir esto va a ser posible con el nuevo acueducto”.



MONITOREO DE PERDIDAS

Sobre las pérdidas y los problemas que estas ocasionan, el funcionario manifestó que “respecto a este tema se trabaja mucho y hay un sistema informático que revisa cada cuenta y las distintas rutas, esto permite verificar que no haya un aumento desmedido del consumo de agua”. Acerca de las perdidas en la vía pública que son visibles y generan muchos reclamos, Ambort indicó que se trabaja con cuadrillas propias y de terceros para dar respuestas rápidas.