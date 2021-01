La EPE aumentará sus tarifas desde el lunes Locales 28 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Sin margen para sostener el congelamiento de su cuadro tarifario ante el aumento permanente de los costos operativos, la Empresa Provincial de la Energía informó ayer que a partir del próximo lunes sus tarifas sufrirán un aumento diferenciado según el tipo de usuarios, que comprende un 0,6 por ciento para los residenciales, un 6,1% para los comerciales y un 6,7% para los industriales.

Desde la conducción de la empresa, que está a cargo del esperancino Mauricio Caussi, recordaron que el cuadro tarifario de la EPE no se modifica desde marzo de 2019 lo cual se tradujo en un ahorro mayor a los $ 2.000 millones para los usuarios.

La Disposición N° 75/2018 de la ex Subsecretaría de Energía Eléctrica del Ministerio de Energía de la Nación dispuso ajustes en el precio mayorista de la electricidad, que no habían sido trasladados a los usuarios de la EPE ni en mayo, ni en agosto del año 2019 argumentaron ayer desde la EPE para explicar esta actualización. Al respecto, consignaron que la modificación del precio de compra de energía mediante la aplicación de la Resolución EPE N° 16/21 representarán una suba promedio del 4% a partir de los consumos de electricidad del 1 de febrero en la tarifa final, con un impacto diferencial para usuarios residenciales, comerciales e industriales.

Recientemente, el Gobierno nacional indicó que la deuda de las distribuidoras con Cammesa, de acuerdo con su último informe de cobranza, alcanza los $142.000 millones, y las cifras mayores corresponden a las distribuidoras del área metropolitana Edesur, con $20.800 millones; y Edenor, con $18.000 millones, en tanto que la EPE completa el podio con $ 15.356 millones.

De un total de 1.400.000 usuarios de la EPE, 252.690 acceden a tarifas subsidiadas, de los cuales 164.134 son beneficiarios de la tarifa social provincial, 85.497 corresponden a la tarifa provincial de jubilados, 684 son electrodependientes, 1.781 instituciones deportivas, 32 empresas recuperadas y 562 parques industriales.

La factura de una distribuidora eléctrica está conformada por la compra de energía, el valor agregado de distribución (VAD) y los impuestos municipales, provinciales y nacionales que se aplican a la tarifa.

La EPE reiteró que en la actualidad provee energía a más de 1.400.000 usuarios, con una densidad de 11 suministros por kilómetro cuadrado. Opera 74 estaciones transformadoras, más de 54.000 kilómetros de líneas de alta, media y baja tensión, de las cuales 20.367 kilómetros son redes aéreas destinadas a abastecer el sector rural.

Por otra parte, la EPE recordó la vigencia de un conjunto de medidas comerciales que dispuso el Gobierno de la Provincia durante el 2020, para mitigar los efectos de la pandemia. Desde el año pasado se pueden realizar planes de pagos en 6 cuotas mensuales y consecutivas, con un interés sobre saldo del 9% anual, 12 cuotas con un interés del 15%, 24 cuotas con el 24%, o de contado, sin intereses, para los compromisos que vencían entre fines de marzo y setiembre de este año.

Finalmente, la EPE señaló que para los grandes usuarios se aplicó una reducción en la tasa de actualización para deudas anteriores al 21 de marzo de este año, que bajó del 49 % al 30 %, para los alcanzados por los beneficios del decreto 283, 0% durante el período de ASPO y los no comprendidos en dicha norma, la tasa de actualización disminuye del 30 al 15%.