Fernández pide buscar una salida común en la región

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El presidente Alberto Fernández expresó que "no tiene sentido" que los países de América Latina "sigan divididos y segregados" y los llamó a "trabajar en la diversidad para buscar una salida común", durante una conferencia de prensa ofrecida en la Embajada argentina en Chile en el marco de su visita oficial a la nación trasandina. "Tenemos que estar unidos, más allá de nuestras diferencias, para enfrentar los desafíos de un mundo complejo. Si hubiéramos estado juntos, estaríamos en mejores condiciones de negociar la compra de una vacuna contra el coronavirus", señaló Fernández.

En este marco, el Presidente pidió volver a “construir un nuevo mundo con nuestras reglas y donde, si el continente queda claramente unido, podríamos tener más fuerza, para seguir los planteos sobre cómo queremos que sea el mundo”.

Por otra parte, afirmó que la "Argentina no apostó por la vacuna rusa Sputnik V", sino que "lo que ocurrió es que fue la primera que tuvo disponible". "Argentina no apostó por la vacuna rusa Sputnik, lo que ocurrió fue que la vacuna rusa Sputnik fue la primera que tuvo disponible Argentina", resaltó Fernández durante una conferencia de prensa en Santiago de Chile, al cerrar su visita de estado a ese país.

En ese marco, el jefe de Estado precisó que Argentina y Chile pueden trabajar en "una estrategia para conseguir vacunas en conjunto", y subrayó: "Trabajar en conjunto por otros países de América Latina que están con un problema con las vacunas, y podemos ayudar a conseguirlas".

"Pensar una manera de ayudarnos no solamente en el tránsito interjurisdiccional, sino eventualmente en la atención de los que se enferman", enfatizó el Presidente.

En esa línea, Fernández aclaró que "Argentina tiene contratos con AstraZeneca y Oxford, y quiso tener un contrato con Pfizer, pero que por otras circunstancias no terminó acordando". "Estamos en discusiones con Sinopharm en China, estamos en conversaciones con Janssen, y estamos en conversaciones con Moderna. Además, entramos en Covax, donde esperamos recibir una cantidad de dosis muy importante por la inversión que hicimos", detalló el Presidente.

Además, aseguró que "lo que hizo Argentina fue poner fichas en todos los lugares en donde se hicieran vacunas", y precisó: "Lo hicimos convencidos de que cualquier vacuna iba a ser una vacuna saludable, porque los que la estaban desarrollando son organizaciones, en términos científicos, de primera magnitud".

Al encabezar una conferencia magistral en la sede chilena de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), Fernández dijo que la pandemia es una oportunidad para empmezar de nuevo, también citó al papa Francisco y criticó al ex mandatario estadounidense Donald Trump, sin mencionarlo.

"Muchos descreían del multilateralismo. Creían que había aparecido una nueva forma de nacionalismo y que había que seguir ese modelo, que se derrumbó", sostuvo en clara alusión al dirigente republicano que acaba de finalizar su mandato en la Casa Blanca.

Previamente, el mandatario se reunió con el ex presidente chileno de centroizquierda Ricardo Lagos, con quien tiene coincidencias ideológicas, en la sede de la Fundación Democracia y Desarrollo en Santiago de Chile.

Desde allí se trasladó a la CEPAL, acompañado por la secretaria ejecutiva de la entidad, Alicia Bárcena, y del rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, donde brindó una conferencia magistral en la que afirmó que "la pandemia dejó al descubierto el problema de la desigualdad y de la pobreza".

"Estoy seguro que tenemos una oportunidad. La pandemia dejó al descubierto todas las incapacidades de este sistema. Es la oportunidad de hacer las cosas de otro modo, lisa y llanamente, de barajar y dar de nuevo", subrayó el mandatario.

Fernández, además, planteó que "las riquezas de las sociedades ya no están en el oro ni en el petróleo ni en la soja ni en el trigo" sino que "están en el conocimiento, en el saber de la gente está la riqueza del futuro".

En otro pasaje se refirió a Trump: "Todos me recomendaban un alineamiento absoluto a los Estados Unidos. Muchos descreían del multilateralismo. Creían que había aparecido una nueva forma de nacionalismo y que había que seguir ese modelo", manifestó el mandatario.