Mirabella reclama por la ley de promoción de biocombustibles Nacionales 28 de enero de 2021 Redacción Por El senador nacional destacó la importancia de aprobar lo antes posible la prórroga de la ley promoción de biocombustibles y de tratar un nuevo plan nacional para el sector. "Es clave que la política de biocombustible continúe y se profundice" dijo.

FOTO PRENSA MIRABELLA PLANTEO. Mirabella pide a Diputados que se ocupe del sector de biocombustibles.

El senador nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella afirmó que “es clave para la provincia y para el país” avanzar lo antes posible con la prórroga de la ley de promoción biocombustible que tiene media sanción en la Cámara Alta y remarcó que “si no se trata en las sesiones extraordinarias, seguramente a partir del primero de marzo, que comienzan las sesiones ordinarias, la Cámara de Diputados lo va a estar abordando y lo va a estar tratando”.

En ese sentido indicó que “estoy convencido que todos los diputados nacionales de la provincia de Santa Fe, sean del partido que sean, están a favor de seguir apuntalando al sector del biodiesel y al sector del biocombustible” y explicó que “para la provincia de Santa Fe, esto es clave, porque las 19 plantas que hay en la provincia representan casi el 80 por ciento de la producción del país, algo así como tres millones y medio de toneladas por año”.

“Esto significa casi 58 mil barriles por día de petróleo, o sea que Santa Fe sería la cuarta provincia petrolera de la Argentina, después de Chubut, Neuquén y cerca de Mendoza”, continuó el legislador, y que por eso “para nosotros es clave que este plan continúe y se profundice. Por eso hemos presentado el año pasado un proyecto para un nuevo Plan Nacional de Biocombustibles para la Argentina, ampliando el concepto, ampliando la materia prima, incluyendo el biogás y definiendo otro marco regulatorio de corte y de beneficios fiscales”.

Mirabella destacó el consenso que tiene el tema y que por eso “cuando en el Senado votamos por unanimidad la prórroga de la ley 26.093 por cuatro años, se marcó la voluntad política de todos los sectores de continuar con el régimen de promoción de biocombustibles“.

Al respecto explicó que “la ley 26.093 fue de avanzada, moderna, innovadora, generó fuertes inversiones, miles de empleos, y también millones de divisas. Del año 2007 al 2019, las exportaciones de biodiesel de la Argentina alcanzaron cerca de 14 mil millones de dólares”.

Por último, Mirabella aseguró que “no conviene dejar de producir biocombustible, no conviene sustituir el biocombustible por gasoil, porque es renovable, es biodegradable, no es tóxico, además sustituye importaciones y genera divisas y puestos de trabajo”

El proyecto de Mirabella de un nuevo Plan Nacional de Biocombustibles, recibió el respaldo de varias cámaras del sector como la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno (AABH), la Cámara de Bioetanol de Maíz y la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER).