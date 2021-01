Leeds United, con Bielsa en el banco, le ganó al Newcastle Deportes 27 de enero de 2021 Redacción Por El conjunto dirigido por el entrenador argentino venció por 2 a 1 a las "Hurracas", en uno de los partidos disputados de este martes por la Liga inglesa.

Leeds United, dirigido por el argentino Marcelo Bielsa, volvió ayer al triunfo luego de dos derrotas consecutivas con el éxito ante Newcastle por 2 a 1, como visitante, en uno de los cuatro partidos correspondientes a la fecha 20 de la Premier League de fútbol de Inglaterra.

El brasileño Raphinha adelantó a Leeds (PT 17m) y el paraguayo Miguel Almirón concretó el empate parcial para Newcastle (ST 12m).

El volante inglés Jack Harrison (ST 16m), asistido por Raphinha, marcó el segundo de Leeds en el St. James Park de Newcastle.

El equipo de Bielsa, ascendido esta temporada, logra su octavo triunfo en el campeonato luego de dos caídas seguidas y la eliminación en FA Cup a manos de Crawley Town de la cuarta división inglesa.

West Ham venció como visitante a Crystal Palace por 3 a 1. El equipo londinense, que tuvo a Manuel Lanzini como suplente, se instaló de forma provisoria en la cuarta y última plaza de clasificación para la Liga de Campeones de Europa.

En otros encuentros de ayer: Southampton 1 - Arsenal 3, West Bromwich 0 - Manchester City 5.



Juegan hoy: 15hs Burnley vs Aston Villa, 15hs Chelsea vs Wolverhampton, 16.30hs Brighton and Hove Albion vs Fulham, 17.15hs Everton vs Leicester City, 17.15hs Manchester United vs Sheffield United. Mañana: 17hs Tottenham vs Liverpool.



Principales posiciones: Manchester City 41, puntos; Manchester United 40; Leicester 38; West Ham 35, Liverpool 34.