Una vez más, le robaron al CRAR Deportes 27 de enero de 2021 Redacción Por El club donde se juega hockey y rugby sufrió su tercer robo en muy poco tiempo. “No vamos a poder iniciar la actividad deportiva de este año”, dijo el presidente del Verde.

La falta de actividad que generó el coronavirus, evidentemente, no es para todos. A la delincuencia no la pudo detener. Así lo sigue sufriendo el Círculo Rafaelino de Rugby, que el pasado fin de semana sufrió su segundo robo en un par de meses, el tercero en muy poco tiempo.

El hecho ocurrió en su sede deportiva ubicada en el kilómetro 84 de la ruta provincial N° 70.

“Nos volvieron a robar cable, con el robo anterior, más esto, no vamos a poder iniciar la actividad deportiva de este año”, indicó el flamante presidente de CRAR, Alberto Spota.

Luego, el directivo señaló: “La última vez que nos robaron, en plena pandemia, se obtuvo un subsidio a través del COASMUDE, con el cual nosotros pudimos comprar cable, ahora nos vuelven a robar, se llevan de otro sector, de las torres que se colocaron en el sintético de Hockey y hoy por hoy tenemos la cancha a medio iluminar, más algún robo de garrafas que le faltaron al concesionario”.

La situación no deja de ser preocupante porque de la delincuencia no se salva nadie, pero aún más grave ya que los hechos se reiteran con el paso del tiempo.

“El gran problema que tenemos, es para qué vamos a volver a poner los cables si los van a volver a robar”, indicó Sporta. Y en post de buscar alguna ‘solución’ sostuvo: “Estamos esperando una donación de unas torres de iluminación en las que el cableado va por dentro, ya realizamos el pedido correspondiente a la Municipalidad y a la EPE. Nos encontramos ante la disyuntiva de no poder empezar la actividad física, por el momento nos arreglamos porque las prácticas son durante el día o en otro lugar, pero el Hockey necesitan si o si de la cancha”, y posteriormente advirtió: “Si seguimos así no vamos a poder empezar”.

En el primer y segundo robo se llevaron el cableado de iluminación de las canchas 3 y 4 de rugby, siendo esta vez aún mayor el daño ya que volvieron a ingresar a dicho sector del club para terminar de llevarse el cable que quedaba y sumarle el de algunas columnas del hockey.

“Para nosotros todo significa mucha plata, es una situación lamentable y que la sufren todas las instituciones y la nuestra no fue la excepción, el daño material está, es todo un problema”, cerró Alberto Spota.