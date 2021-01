¿Un ascenso más a la Primera Nacional? Deportes 27 de enero de 2021 Redacción Por FEDERAL A

El lunes, horas antes de la final entre Tristán Suárez y San Telmo, se hizo la premiación de los ascendidos en el predio de AFA, muchos dirigentes se ilusionaron y otros se cargaron de bronca.

Unas horas antes se empezó a manejar la posibilidad de que subieran seis equipos a la Primera Nacional, en lugar de los cinco que estaban previstos por reglamento. Durante todo el martes, hubo cruces de llamadas, reproches, discusiones, alegrías. Pero... Apareció en escena Claudio Tapia y dejó todo en claro: “Los ascensos se definen en la cancha”.

¿Esto significa, entonces, que habrá sólo cinco cupos en la PN? Por ahora no se sabe, todo está abierto, porque la idea es que en la categoría haya un número par de equipos. Es decir, sacando a los dos ascendidos a la Liga (por ahora Sarmiento) y sumando a los que llegarán de la B y el Federal A, la cuenta da 35. ¿Falta uno?

Cuando la idea se hizo noticia, hubo bronca en muchos. Ante la idea de suspender la final entre el perdedor del Reducido de la B y del Federal A, lo que beneficiaría a San Telmo y a otros dos equipos del Interior, algunos directivos del lado de Buenos Aires explotaron.

Ese partido decisivo por el quinto ascenso está en el reglamento y lo deben disputar San Telmo (que representa a la PB luego de haber caído ante Tristán Suárez) con el que no logre llegar a Segunda a través del Reducido del Federal, que hoy disputará la semifinal. Manteniendo su discurso de siempre (como cuando los dirigentes de la B consensuaron que Almirante subiera sin jugar y Chiqui no lo permitió), Tapia echó por tierra la posibilidad de suspenderlo, pero nada se sabe de si habrá alguna especie de torneo relámpago luego para que se defina un sexto ascenso.

Y eso tiene que ver con que hubo dirigentes de la B en llamas cuando conocieron la movida, porque San Telmo se iba a colgar una medalla (sin jugar), cuando estaba décimo en la tabla General al momento del parate por la pandemia.

Lo concreto por estas horas es que Almirante Brown, Tristán Suárez y Güemes de Santiago del Estero subieron como decía el reglamento, que también establecía dos ascensos más: el ganador del Reducido del Federal A y el vencedor del cruce entre los perdedores de los Reducidos de la B y del FA. Es decir, cinco ascensos: armarían una Primera Nacional 2021 de 35 equipos, ya que de los 32 no bajó nadie porque se suprimieron los descensos por el coronavirus y dos se irán a la Liga Profesional. Con la nueva idea que circula por la AFA, serían seis los ascendidos, aunque nadie lo confirma oficialmente. Encima, la idea para este año es hacer dos zonas de 18 en la Primera Nacional, que arrancará en marzo, por lo que faltaría un equipo. Lo que parece estar claro por el momento es que Tapia no le dará el ok a San Telmo sin jugar: deberá medirse con Villa Mitre, Deportivo Madryn, Maipú o Sarmiento de Resistencia, los cuatro que hoy tienen chances en el Federal.