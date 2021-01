El rafaelino Pochettino, que quería River, se va a la MLS Deportes 27 de enero de 2021 Redacción Por El mediocampista ofensivo de Talleres, exBoca, y que fue sondeado por el Millo este mercado y los anteriores, acordó su salida de la T y será transferido al fútbol de los Estados Unidos.

FOTO ARCHIVO TOMÁS POCHETTINO. / El rafaelino de 24 años seguirá su carrera en la MLS de los Estados Unidos.

Su salida de Talleres, en este mercado de pases, era prácticamente un hecho. Era uno de los nombres que figuraba entre los "vendibles". Con alto nivel sostenido, convirtiéndose en la manija del equipo en el último torneo, el interés de varios clubes por contar con sus servicios no tardó en llegar. Es así que Tomás Pochettino dejará el elenco cordobés.

El futuro del rafaelino, exBoca no estará en River, uno de los que preguntó de manera informal en varias ocasiones. Marcelo Gallardo lo había pedido. Tampoco en el fútbol italiano, donde Fiorentina lo había sondeado. El volante deja Córdoba para ir a la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos y ser parte de una nueva franquicia: jugará en el Austin FC.

Aún no trascendieron los números de la operación, aunque el contrato será por tres temporadas. Su vínculo con la T, que posee el 80% de su ficha, vencía a mediados de este año. Con la camiseta de Talleres, Poche llegó a disputar 54 partidos, desde su llegada en julio de 2018, y marcó cinco goles.

Categoría 1997, inició en Atlético de Rafaela, con paso por Ferrocarril del Estado y Ben Hur, hizo inferiores en Boca y logró debutar en el 2015. Pero sin lugar en el Xeneize, se fue cedido a Defensa y Justicia. Ahí se asentó. Vistió los colores del Halcón durante tres temporadas, hasta que llegó a préstamo a Talleres. Con buen rendimiento, el presidente Andrés Fassi optó por adquirir parte de su pase. Y ahora, su nuevo destino estará en Texas. La MLS lo espera.