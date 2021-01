Atlético, por el pase a la final ante Platense Deportes 27 de enero de 2021 Redacción Por La "Crema" y el "Calamar" se enfrentan en cancha de Newell’s en el encuentro que definirá a uno de los finalistas que irá, el próximo domingo, por el ascenso a la Liga Profesional. Comienza 21.30 hs, televisa TyC Sports, dirige Ariel Penel.

FOTO ARCHIVO UN PASO MÁS. / Atlético quiere seguir aferrado a la ilusión del ascenso. Hoy enfrenta en semifinal a Platense.

Atlético de Rafaela vuelve, como hace un par de semanas atrás, a tener la posibilidad de alcanzar la final por el ascenso a la Liga Profesional. Este miércoles jugará ante Platense la semifinal del reducido de la Primera Nacional.

El encuentro se disputará en el Marcelo Bielsa, estadio de Newell’s Old Boys, desde las 21.30hs, con el arbitraje de Ariel Penel y la televisación en vivo y en directo de TyC Sports.

En caso de terminar igualados irán a los penales. La otra semi la jugarán, un rato antes (ver aparte) Estudiantes de Río Cuarto y Estudiantes de Buenos Aires. Los ganadores disputarán la final por el segundo ascenso el próximo domingo, también en cancha neutral y la ciudad de Rosario volvería a ser la elegida para jugar.

Ambos, la Crema y el Calamar, vienen de avanzar tras ganar en los penales. El elenco rafaelino igualó 2-2 con Quilmes y luego se impuso por 10-9 en una definición interminable desde los doce pasos, mientras que el ‘Marrón’ igualó 0 a 0 con el Deportivo Riestra y posteriormente fue 8-7 en los penales.



EN ATLÉTICO UNA DUDA

La Crema no regresó a Rafaela luego del juego del último domingo ante Quilmes, también en Rosario. Trabajó en el predio de la Lepra en Bella Vista y fue allí donde el entrenador Walter Otta planteó una duda en el once que comenzará el partido de hoy. Si se mantiene Guillermo Funes o ingresa Facundo Soloa, El resto serán los mismos que vienen de jugar ante el Cervecero.

En el banco, más allá de la presencia de la ‘Garza’ o el ‘Colo’, estarán: Nahuel Pezzini, Lucas Samaniego, Rodrigo Castro, Alex Luna, Juan Cruz Esquivel y Germán Lesman.



EL CALAMAR SIN CONFIRMACIÓN

Por el lado de Platense, su DT Juan Manuel Llop, no dio pista alguna de la formación inicial que dispondrá para el trascendental juego ante Atlético. Sabido es que el ‘Chocho’ recupera a su goleador Joaquín Susvielles, quien iría desde el comienzo en lugar de Matías Tissera.

El Calamar viajó a Rosario con 22 futbolistas. Más allá del posible once titular y de las dos dudas que tendría Llop, también fueron convocados: Andrés Desábato, Nicolás Zalazar, Ignacio Canuto, Cristian Marcial, Franco Baldassarra, Roberto Bochi, Daniel Vega, Gianluca Pugliese y Nadir Zeineddin.

Platense, al igual que Atlético, se sumó en los cuartos de final, por ser escolta de Estudiantes de Río Cuarto en la Zona Campeonato A, y dejó en el camino a Deportivo Riestra. Jugando un fútbol vistoso y mereciendo más que el Blanquinegro, igualmente los de Vicente López tuvieron que definir desde los 12 pasos. ¿Las claves del equipo de Llop? La solidez de De Olivera en el arco, la jerarquía de Lamberti en el mediocampo, la cintura y la visión de Sinisterra para lastimar y la categoría de Curuchet para definir.



Las posibles formaciones y datos del partido:

ATLÉTICO DE RAFAELA: Guillermo Sara; Lucas Blondel, Stéfano Brundo, Fernando Piñero y Ángelo Martino; Ayrton Portillo, Emiliano Romero, Guillermo Funes o Facundo Soloa y Matías Valdivia; Enzo Copetti y Claudio Bieler. DT: Walter Otta.



PLATENSE: Jorge De Olivera; Braian Lluy, Stéfano Callegari, Luciano Recalde y Juan Infante; Ignacio Schor, Hernán Lamberti y Mauro Bogado; José Luis Sinisterra; Facundo Curuchet y Matías Tissera o Joaquín Susvielles. DT: Juan Manuel Llop.



Estadio: Marcelo Bielsa.

Árbitro: Ariel Penel.

Asistentes: Maximiliano Delyesso y Facundo Rodríguez.

Cuarto árbitro: Andrés Gariano.

Hora: 21.30

TV: TyC Sports.