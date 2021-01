Radicales se reunieron con el gremio de docentes privados Locales 27 de enero de 2021 Redacción Por “Lo que tienen que resolver es como vuelven a estudiar los chicos para intentar recuperar el terreno perdido”, manifestó el diputado provincial, Maximiliano Pullaro.

FOTO PRENSA UCR ENCUENTRO. Pullaro, Di Stefano, Cándido y González con dirigentes de Sadop.

El presidente del bloque UCR, Maximiliano Pullaro junto a sus pares de bancada Silvana Di Stefano, Juan Cruz Cándido y Marcelo Gonzalez, se reunieron en la mañana del martes con el secretario general de Sadop Rosario, Martin Lucero y miembros de la Comisión del gremio de los docentes privados. Los legisladores hace meses que vienen reclamando un abordaje serio sobre el tema educativo por parte del gobierno. Di Stefano y Pullaro en su momento solicitaron audiencia con la ministra preocupados por la marcha de los acontecimientos. A mediados de año Cándido presentó un plan para volver a las aulas; y Gonzalez junto a Di Stefano, integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados, recibieron en su momento a representantes de los gremios, a padres, madres y al propio Lucero.

Hace unos días atrás Pullaro y Cándido difundieron una nota de opinión en varios medios de la provincia reclamando la vuelta a clases. “Cómo tantas cosas de esta gestión, actúan sin tener un plan y un rumbo, Manifestó Pullaro “Cuando en muchas regiones de esta provincia, no había casos de Covid, decidieron cerrar todas las escuelas; no se ocuparon ni de mantener los salones, los edificios se deterioraron y hoy plantean un enfrentamiento con los docentes, metiendo a los padres, madres y alumnos en una disputa que eligen mantener”. “Lo que tienen que resolver es como vuelven a estudiar los chicos para intentar recuperar el terreno perdido”, manifestó.

Silvana Di Stefano, quien además es docente universitaria y licenciada en comunicación, por su parte, viene pidiendo desde hace meses que se aproveche la pandemia como una oportunidad para construir entre todos los sectores un sistema educativo mejorado, moderno, eficaz y adaptado a esta nueva realidad. “La pandemia nunca debió ser excusa, las paritarias pudieron ser un lugar en donde Estado, docentes, padres, madres y alumnos; confluyeran en la construcción de un Sistema Educativo integral, adaptado por regiones, con herramientas, estructuras y calidad educativa”. Expresó.

Marcelo Gonzalez quien formó parte de la cartera de Educación del gobierno anterior, consideró que: “El Gobierno está desperdiciando una oportunidad en el tiempo para el retorno a la presencialidad a las aulas sin sentarse a hablar con los gremios, con los padres y madres, con los dirigentes; y hacer una planificación conjunta no sólo para niños y adolescentes, sino también para adultos en la provincia de Santa Fe”.

“El Estado no puede mantener al sistema educativo en una nebulosa, hace falta diálogo, coordinación y protocolos claros para poder retomar de forma progresiva la presencialidad, así como los distintos temas que se van planteando. Necesitamos que todos los actores del sistema educativo sean convocados a coordinar acciones para reducir la desigualdad que se generó en la pandemia. Ahora que la educación está en la agenda pública, queremos además discutir con el Gobierno del sistema educativo para hacerlo más participativo y abierto a la sociedad”. Enfatizó Cándido.

El secretario de SADOP Rosario, Martin Lucero expresó que: “La decisión de apertura o cierre de los establecimientos educativos debe responder a criterios sanitarios y educativos de parte del gobierno provincial. No es una decisión de los sindicatos. Los docentes desarrollan mejor sus tareas en su lugar de trabajo y no en esta modalidad en donde desde su casa, la jornada laboral no se termina nunca y dura el triple. Nuestro lugar velaremos por nuestra obligación natural que es defender el salario y la salud docente desde una actitud constructiva y participativa".

Los participantes se manifestaron muy conforme por el encuentro donde se abordaron múltiples aspectos del Sistema Educativo, como poder mejorar y coincidieron en la necesidad de un diálogo integral de toda la sociedad, para la conformación de una nueva y mejor educación. Legisladores y dirigentes acordaron al final de la charla mantener el contacto permanente para colaborar en lo que sea necesario para concretar la vuelta a clases de los alumnos y alumnas, lo antes posible y con las mejores condiciones.

Junto a Lucero, participaron Marcela Mateos, prosecretaria Gremiales, Alejandra Fernández, secretaria de acción social, Beatriz Priotti, secretaría de Prensa, Gustavo Gelbort, vocal y Guillermo Adell, secretario de Relaciones Institucionales.