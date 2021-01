Presentaron proyecto de transformación digital para empresas desde ACDICAR Locales 27 de enero de 2021 Redacción Por El mismo mejorará la competitividad a través de digitalización de procesos comerciales, planes de marketing y comunicación, redes sociales y asistencia técnica. Participó del encuentro, el ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia, Daniel Costamagna, ya que dicho ministerio entregó los aportes para fondear esta nueva línea de financiamiento.

FOTO PRENSA MUNICIPAL LANZAMIENTO. Diego Peiretti, Daniel Costamagna, Diego Castro, Fabricio Medina y Amalia Galantti en la sede del CCIRR.

El ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia, Daniel Costamagna, participó ayer, en el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, de la presentación de la línea de financiamiento que se implementará desde la agencia de Desarrollo ACDICAR y que permitirá brindar una herramienta de transformación digital a empresas de la ciudad. El mismo mejorará la competitividad a través de digitalización de procesos comerciales, planes de marketing y comunicación, redes sociales y asistencia técnica.

Los destinatarios del proyecto tienen un monto máximo de 150 mil pesos, con un período de implementación de 6 meses y una tasa de interés anual del 13,5 por ciento. Además, los plazos de devolución cuentan con 6 meses de gracias y 18 cuotas, es decir 24 cuotas en total.

Al respecto, Costamagna explicó que se trata de un “microcrédito con una afectación específica, vinculado al diseño, al marketing, al mejoramiento de la calidad de los servicios. Son líneas altamente profesionalizadas que a nosotros nos pone muy bien. Hay una adaptación que realmente es muy interesante porque tiene que ver con la calidad de los servicios, con el mejoramiento en tecnología de todos los comercios”.

Además el funcionario provincial agregó que es “un esquema que se está adoptando y adaptando en toda la provincia y que sin lugar a dudas nos permitió en un año tan complicado, tan complejo como fue el 2020, poder llegar a un montón de comercios, micropymes y empresas que realmente por este medio pudieron seguir subsistiendo, creciendo, invirtiendo y mejorando la condición del servicio que prestan”.

Estuvieron presentes, el secretario de Desarrollo Territorial y Arraigo, Fabricio Medina, el director provincial de Institucionalidad para el Desarrollo del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe, Iván Camats, el presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, Diego Castro, la jefa de Gabinete de la Municipalidad de Rafaela, Amalia Galantti, el presidente de ACDICAR y secretario de Producción, Empleo e Innovación del Municipio, Diego Peiretti, el Director ejecutivo de ACDICAR, Daniel Frana y el equipo de la agencia , además de otros funcionarios provinciales y locales.



ASISTENCIA A EMPRESAS

Por su parte, el presidente de ACDICAR y secretario de Producción, Empleo e Innovación del municipio, Diego Peiretti, expresó: “Hemos anunciado un nuevo desembolso que se suma a los 5 millones de pesos que el Gobierno de la Provincia de Santa Fe había derivado a la Agencia ACDICAR para poder asistir a un número importante de pequeñas empresas que habían sido afectadas por la pandemia. Lo primero que hicimos en la reunión fue rendir cuentas de cómo hemos trabajado y a quienes hemos asistido. Más de 60 unidades productivas de Rafaela pudieron acceder a ese primer crédito. Ahora esta nueva línea de financiamiento es el resultado del dialogo con el sector privado, potenciando esta articulación público – privado que se destaca en la ciudad”.

“Hoy nos han apoyado nuevamente con una línea que beneficia al sector comercial en el tema de plataformas digitales para la comercialización de productos. Elevamos esa propuesta al Ministerio de la Producción y rápidamente fuimos escuchados y atendidos. Muchas veces se le hace muy difícil acceder a la banca formal y donde no está el mercado, está el Estado. Así es el rol que queremos asumir con el Gobierno de la Provincia”, mencionó quien se encuentra a cargo del área productiva de la Municipalidad de Rafaela.

Por su parte, el presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, Diego Castro explicó que “esto llega a comercios pequeños que de otra manera no tienen accesos al sistema financiero formal. Aplica para que las empresas empiecen a introducirse en lo que es la digitalización, y hoy acceder a un crédito, a devolver en 24 meses al 13 por ciento de tasa, en el mercado no existe. Así que la oportunidad es única, y va a ser muy bienvenida por los comercios de Rafaela”.

“Es importante porque el comercio hacía muchos años que no tenía acceso a este tipo de herramientas. Hace una semana se presentó el programa Billetera Virtual, y así otros tipos de proyectos que están llegando a un sector que fue muy golpeado por la pandemia”, cerró Castro.

Finalmente, el vicepresidente de ACDICAR, Gabriel Gentinetta, manifestó: “Desde el inicio de la pandemia venimos trabajando con el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología. Teníamos un fondo rotatorio y le empezamos a dar forma para utilizarlo con préstamos para asistir a las empresas. Coincidió con este Programa del Ministerio, a partir del cual se le otorgó a la entidad un aporte de 5 millones de pesos con un fin específico: atender a las empresas afectadas por la emergencia sanitaria. Lo que vimos, en la primera etapa, es que fue muy necesario en los comercios la transformación digital, todo comenzó a reactivarse de esa manera. En ese contexto le planteamos esto al Ministro un nuevo proyecto y le pedimos el acompañamiento. Ese proyecto se aprobó y hoy nos están entregando dos millones y medio de pesos, nosotros lo ampliaremos y junto al Centro Comercial ofreceremos la línea a todos los comercios”.