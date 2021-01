Autonomía municipal reúne al Gobernador e intendentes Locales 27 de enero de 2021 Redacción Por Perotti abordará el proyecto de autonomía municipal con intendentes, entre ellos el rafaelino Luis Castellano.



El gobernador Omar Perotti encabezará hoy a partir de las 11, un encuentro junto a intendentes y presidentes comunales de la provincia en el que se abordará el proyecto que avanza en torno a las autonomías municipales. El primer mandatario santafesino estará acompañado por los ministros de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad, Roberto Sukermann y de Gestión Pública, Marcos Corach en tanto que se confirmó la participación del intendente de Rafaela, Luis Castellano. Además, asistirán al encuentro a desarrollarse en el Salón Blanco de Casa de Gobierno los intendentes de Santa Fe, Emilio Jatón; de Rosario, Pablo Javkin; de Reconquista, Enrique Vallejos; de Esperanza, Ana Meiners; de Vera, Paula Mitre y de Cañada de Gómez, Sttela Clerici. El resto de los intendentes y presidentes comunales lo harán de manera virtual, en el marco de las disposiciones sanitarias por la pandemia de Covid según se informó desde el Gobierno santafesino.

La convocatoria permitirá dar inicio a "un trabajo conjunto de la provincia con los mandatarios locales en post de garantizar la autonomía municipal en todo el territorio de Santa Fe". En este sentido, se aclaró que a partir de una reunión "se conformará una comisión política y técnica a los fines de consensuar los temas y la reforma de la legislación actual".

En una entrevista concedida el domingo pasado a diario El Litoral, Sukermann expresó que "desde el gobierno provincial tenemos que entender que la descentralización del poder que se hace en municipios y comunas es fundamental". El funcionario insistió en la necesidad de "darle mayores competencias a municipios y comunas que son el primer mostrador". "La Corte Suprema de Justicia de la Nación nos recuerda en cada fallo que la Constitución Nacional ordena la autonomía de municipios. Está claro que es la pluma de Horacio Rosatti en el fallo donde dice que la paritaria municipal la puede hacer cada municipio e indica que en Santa Fe se está violando la Constitución. Ya en el debate parlamentario, en 1994, Rosatti como convencional constituyente decía que si una provincia no cumplía con asegurar la autonomía municipal era susceptible de intervención federal. Estamos incumpliendo la Constitución Nacional", sostuvo en relación a uno de los puntos más conflictivos que entra en colisión con la postura de la Festram (Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de Santa Fe).

En tal sentido, la Festram anunció que denunciará a la Corte de Justicia de la Nación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al considerar que está en riesgo el derecho de los trabajadores municipales santafesinos de discutir la política salarial en forma centralizada, tal como ocurre actualmente.

El año pasado, el conflicto entre municipios y comunas y gremios municipales se dilató más de la cuenta por la falta de acuerdo respecto a la actualización del salario, lo que incluyó numerosas medidas de fuerza. En ese marco, el intendente rafaelino Luis Castellano ya había anticipado la discusión que se viene por estos días cuando dijo -en septiembre pasado-: ""Hay que comenzar a pensar acuerdos territoriales. No puede ser que se mida con la misma vara a Santa Fe, Rosario, Rafaela como a ciudades pequeñas y pueblos. Yo pienso que no sirve una paritaria central para todos los municipios".

Cabe recordar que el Poder Ejecutivo provincial no está solo en esta iniciativa. El diputado provincial, Rubén Giustiniani (del bloque Igualdad) había presentado en noviembre pasado un proyecto para darle autonomía a municipios en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero.

La actividad de esta mañana marcará el regreso del gobernador Perotti a las actividades presenciales luego de haber sido sometido, hace una semana, a una intervención quirúrgica por una hernia inguinal.