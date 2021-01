Venta de dólares del Banco Central Nacionales 27 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El dólar blue se mantuvo ayer a $156, mientras el mayorista trepó 12 centavos y el Banco Central debió vender alrededor de u$s 80 millones.

El billete en el circuito financiero informal de la city cotizó por segundo día consecutivo sin modificaciones, luego de registrar una disminución de $3 a lo largo de la semana anterior.

El dólar mayorista, por su parte, sumó 12 centavos y llegó a los $87,02, por lo que la brecha con el blue quedó en 79,2 por ciento.

En el sistema financiero estimaron que el Banco Central tuvo que vender unos u$s 80 millones, luego de comenzar la semana con un saldo favorable de u$s 10 millones.