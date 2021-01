Un positivo encuentro de Fernández y Piñera Nacionales 27 de enero de 2021 Redacción Por El jefe de Estado argentino, Alberto Fernández, llamó a "luchar juntos para que las cosas nos sean más fáciles y para que las cosas salgan mejor".

FOTO NA SALUDO. Fernández y Piñera frente a la Casa de la Moneda en Santiago.

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El presidente argentino, Alberto Fernández, se reunió ayer en el Palacio de la Moneda de la capital trasandina con su par chileno, Sebastián Piñera, a quien le agradeció por el respaldo brindado durante la pandemia y destacó que muchas veces se miran "cuáles son las diferencias" pero "nunca cuáles son las coincidencias" entre países.

En su primera visita de Estado al país vecino, Fernández sostuvo que hay que ver cómo afrontar "el futuro juntos, chilenos y argentinos, en unidad como corresponde", además de ver cómo poner "de pie a los países y al continente después de un golpe muy duro como ha sido el de la pandemia".

"A veces los medios se esmeran por ver cuáles son las diferencias entre dos hombres que conducen países. En verdad, nunca miran cuáles son las coincidencias, que tal vez son muchas más que las diferencias", resaltó Fernández.

En ese marco, el jefe de Estado llamó a "luchar juntos para que las cosas nos sean más fáciles y para que las cosas salgan mejor".

Tras la reunión en Santiago de Chile, los mandatarios Fernández y Piñera brindaron una declaración conjunta y firmaron acuerdos, acompañados por ministros y funcionarios de ambos países.

"En los años '50, (el ex presidente Juan Domingo) Perón tuvo una frase que me marcó. Nos advirtió que el año 2000 podía encontrarnos unidos o dominados, pero en esa ocasión él habló de lo que llamaba el plan ABC, que es la unidad entre Argentina, Brasil y Chile", describió Fernández.

En esa línea, el Presidente explicó: "Allí él advertía lo importante que era para el desarrollo de nuestros países la mancomunión de objetivos. No era solo una consigna política, era lo que más nos convenía".

"Aquella frase de Perón se mantiene absolutamente vigente. Argentina y Chile son países hermanos, indisolublemente hermanados. Y hermanada tiene que estar toda América Latina en este tiempo que nos toca vivir. A veces pienso que si hubiésemos estado más juntos y más unidos, seguramente podríamos haber sobrellevado mejor las cosas", subrayó.

Por su parte, Piñera destacó que "esta visita refleja la voluntad y el compromiso de ambos gobiernos y países de seguir estrechando los lazos de amistad y de colaboración".

"La verdad es que los lazos entre Argentina y Chile son profundos y muy antiguos. Desde el nacimiento de nuestras repúblicas hemos tenido profundos vínculos históricos", enfatizó.

Según precisó el mandatario chileno, la visita de Fernández "ha sido fructífera y fecunda", y amplió: "Acabamos de tener una reunión de trabajo en la que hemos consolidado importantes acuerdos".

"Nos ha permitido fijar una hoja de ruta de cómo seguir fortaleciendo y profundizando las relaciones de amistad y colaboración entre Argentina y Chile", ponderó.

Por último, Piñera afirmó que la pandemia del COVID-19 ha dejado "importantes lecciones y aprendizajes a ambos lado de la Cordillera" y concluyó: "Por eso hemos analizado cómo enfrentar los problemas y las oportunidades del futuro".