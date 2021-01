Sobre el proyecto de la suspensión de las PASO Nacionales 27 de enero de 2021 Redacción Por POR AHORA SIN DEFINICIONES

FOTO ARCHIVO JOSE LUIS RAMON. Se inclinó por la suspensión.

BUENOS AIRES, 27 (NA). - En la Cámara de Diputados, distintos referentes de Juntos por el Cambio adelantaron que si llegara a tratarse el proyecto de suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se manifestarán en contra, mientras que algunos bloques minoritarios de la oposición anticiparon que acompañarían la propuesta.

El proyecto es alentado por un conjunto de gobernadores, la mayoría de ellos de provincias del norte, pero no cuenta con el impulso del Gobierno ni de la mayoría de los diputados del Frente de Todos.

Por eso, la postura de los bloques opositores cobra especial relevancia, ya que de llegar al recinto -algo que no parece posible por el momento- la iniciativa necesitaría de amplios acuerdos transversales para tener éxito.

El diputado nacional Facundo Suárez Lastra, de la UCR, opinó que "las PASO se deben celebrar acotándolas y teniendo en cuenta las características de la pandemia".

"En un año electoral no es momento de introducir modificaciones que tienen más que ver con una conveniencia política", señaló el legislador.

En la misma sintonía, el también radical Emiliano Yacobitti consideró que las PASO deben realizarse, aunque en su caso sugirió que debería introducirse la variante de la boleta única de papel para ahorrar "recursos económicos y humanos".

El diputado porteño resaltó que en la coalición opositora existe "una posición unánime de que hay que respetar las reglas del sistema electoral" y agregó que "no están dadas las condiciones para plantear la discusión que impulsa un sector del oficialismo ligado a los gobernadores".

A contramano de Juntos por el Cambio, el diputado José Luis Ramón, presidente del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, anticipó que la fuerza parlamentaria que lidera, de seis integrantes, respaldará "sin dudarlo" el proyecto de suspensión de las PASO.

"Si se toma la decisión de discutir la suspensión de las PASO, nosotros lo vamos a acompañar", afirmó el mendocino, que recordó que su espacio presentó un proyecto en el mismo sentido.