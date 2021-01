Pedido de precisiones a la ANMAT Nacionales 27 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO GRACIELA OCAÑA. La diputada presentó el escrito.

BUENOS AIRES, 27 (NA). - Diputados de Juntos por el Cambio enviaron ayer un pedido de acceso a la información pública a Manuel Limeres, el titular de la ANMAT, para que precise los detalles técnicos de la autorización para la aplicación de la vacuna Sputnik V en mayores de 60 años.

La diputada Graciela Ocaña (PRO), acompañada por los diputados Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Claudia Najul (UCR), Juan Manuel López (Coalición Cívica) y Omar de Marchi (PRO), presentó el escrito en el que solicita que la respuesta llegue en un plazo no mayor a las 48 horas.

Los legisladores opositores advirtieron que los resultados de fase 3 de la investigación clínica de la Sputnik V no han sido publicados en revistas científicas, como sí habría sucedido -según afirman- con otras vacunas contra el COVID-19.

"Los adultos mayores de 60 años no sólo son un grupo de riesgo por edad, sino que también pueden tener enfermedades concomitantes que aumentan ese riesgo, como así también el de sufrir eventos adversos relacionados con la aplicación de la vacuna con efectos graves en su salud", alertaron.

Ocaña aseguró que "no hay ninguna información de un prospecto de la Sputnik V".

"Según el Gobierno, hay un informe de 200 hojas de la Sputnik V, pero nada de esto es público. Nosotros queremos que se libere la información", insistió, y remarcó que "la autorización a la Sputnik V fue más política que técnica".