Trosset podría correr en el equipo de Giallombardo Deportes 26 de enero de 2021 Redacción Por El piloto de Arrecifes correría con el equipo de Mauro Giallombardo, con el Ford que utilizó Silva.

Nicolás Trosset todavía no tiene definido el equipo en el Turismo Carretera todavía es una incógnita. El piloto de Arrecifes, que logró su primera victoria en la categoría en 2020, ya tiene el pase a Ford otorgado por la ACTC y su destino parece indicar que correrá con el Ford que deja Juan Manuel Silva en la estructura de Mauro Giallombardo.

Aún no tiene nada cerrado, las negociaciones siguen y el de Arrecifes podría tener su primera experiencia con la marca. Su debut en Turismo Carretera fue con Dodge, donde en el primer año (2014) entró a la Copa de Oro. También corrió algunas competencias en Torino.

Su mejor resultado en la categoría fue la victoria el año pasado junto al equipo Uranga Racing, en San Nicolás, en lo que fue el reinicio del TC por la pandemia del Coronavirus.

"Me vengo preparando con el kárting, pensando en tener un mejor año que 2020, que fue muy bueno. En lo personal siempre trato de elevar la vara y dónde sea vamos a dejar todo para que sea un buen 2021", dijo Niki a Carburando.