Argentina cayó con Qatar y se quedó afuera del Mundial Deportes 26 de enero de 2021 Redacción Por Los Gladiadores perdieron 26-25 ante Qatar y fueron eliminados

BUENOS AIRES, 26 (NA). - La Selección argentina masculina de handball perdió ayer por 26 a 25 frente a Qatar y, tras la victoria de Dinamarca sobre Croacia, quedó eliminada del Mundial de Egipto.

El elenco albiceleste comenzó el juego con una marcada superioridad sobre su rival y hasta llegó a sacar una diferencia de siete en los primeros 18 minutos, cuando se puso 11 a 4, pero se le empezó a complicar en el cierre de la primera parte, donde le costó convertir y Qatar achicó a uno, hasta 13 a 12, para irse al descanso con la ilusión de remontar el partido.

Si bien en la segunda etapa Argentina estiró la ventaja a 19-15, el encuentro se le escapó por la potencia ofensiva del conjunto qatarí y a partir de la ineficacia en ataque de los dirigidos por Manuel Cadenas, que igualmente quedaron a un paso del empate que los metía en cuartos sin depender de otro resultado.

"Hemos jugado de forma irregular, tuvimos momentos en los que fuimos dominadores, pero no fuimos capaces de administrar esa ventaja en el segundo tiempo y Qatar estuvo más justo en la parte final. No llegamos a jugar a nuestro mejor nivel, esto es una carrera de resistencia y nos faltó la energía que tuvimos contra Croacia", dijo el entrenador español.

Tras la derrota, Los Gladiadores necesitaban un milagro: Croacia y Dinamarca debían igualar esta tarde para que el equipo argentino consiga el histórico pasaje a cuartos, pero el triunfo danés por 38 a 26 liquidó la ilusión.

El elenco de Cadenas había vencido a la República Democrática del Congo por 28 a 22, a Bahréin por 24-21 y perdió con Dinamarca por 31 a 20 en la primera ronda.

Luego, en la "Main Round", obtuvo dos valiosos triunfos ante Japón por 28 a 24 y luego contra Croacia por 23-19, vigente campeón olímpico y del mundo.

Con cuatro victorias en cinco partidos en este Mundial, la Argentina estaba a las puertas de lograr una marca histórica: cuenta como mejor participación mundialista el puesto 12 obtenido tanto en Suecia 2011 y Qatar 2015 cuando en ambos casos quedó eliminada en octavos con el viejo formato de 24 equipos.

No obstante, la derrota impidió que se quedarán con el último boleto a cuartos, donde se clasificaron España, Hungría, Dinamarca, Qatar, Francia, Noruega, Suecia y el seleccionado anfitrión.