“Vamos creciendo partido a partido” Deportes 26 de enero de 2021 Redacción Por Carlos Trullet, DT de la BH, analizó la victoria en el clásico ante 9 de Julio y quedó muy conforme con el rendimiento de su equipo.

FOTO M. LIOTTA CARLOS TRULLET. “Ganamos bien, justo”. El DT del Lobo señaló que fueron justos ganadores del clásico.

Ben Hur le ganó el clásico a 9 de Julio y más allá de la importancia que tiene todo triunfo, mucho más en esta clase de encuentros, y si era tan vital como indispensable quedarse con los tres puntos para mantener viva la ilusión de clasificación en este Regional Amateur, ni que hablar. La BH metió un triunfazo y su entrenador, Carlos Trullet, dejó sus sensaciones tras el 2-1 del domingo en el estadio Néstor Zenklusen: “Estamos caminando sobre la cornisa, tenemos que ganar y ganar. Estos campeonatos no sirven de nada porque tuviste un partido malo y te cuesta remontar muchísimo, creo que vamos creciendo partido a partido, nos está costando definirlos”.



En relación a esa falta de definición, a lo que se juega su equipo, y del rival, el experimentado DT manifestó: “Creo que hubo un error garrafal del árbitro que no da un claro penal a Ochoa, después inventa un penal, se confunde, no lo digo que lo haga con mala intención, pero generó nerviosismo. Es muy difícil jugar cuando el único resultado que sirve es el triunfo y si no lo haces quedas eliminado, creo que se hizo un gran esfuerzo, por momentos un buen partido, se debió ganar sin tantas sorpresas pero enfrente había un equipo que también tiene sus virtudes, mucha juventud, sus movimientos complican, tiene velocidad, tiene un buen equipo y por eso salen estos partidos apretados”.



Sobre el rendimiento de su equipo y la importancia de llegar a las últimas fechas con las chances intactas de clasificación Trullet apuntó: “Ganamos bien, justo. Levantó mucho un jugador al cual le tenemos mucha confianza y necesitamos, que es Acosta. Después otros que son grandes y esto de jugar tres partidos en una semana también lo van sintiendo. Ahora tenemos una semana larga para ir jugar un partido en el que estamos obligados a ganar, de visita, y si lo hacemos después tendremos la obligación acá con Carcarañá”.



Y precisamente sobre el elenco de Cañada de Gómez, el líder del grupo, Trullet indicó: “Carcarañá es un buen equipo, hay que respetarlo, pero tiene sus debilidades que Ben Hur se las expuso de visitante el otro día, estuvimos cerca de ganarlo y en el momento que nos hacen el 3-2 tuvimos antes una nosotros, se remontó un 2-0. Esa rebeldía, ese acostumbramiento que los partidos duran 90 minutos y nunca hay que darse por vencido se está poniendo de manifiesto, esperemos que se pueda dar”.