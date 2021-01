Motochorro la arrastró más de media cuadra Policiales 26 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Un violento robo a una joven que viajaba en bicicleta ocurrió en plena Recoleta santafesina.

Un motochorro la tiró y la arrastró por el asfalto más de media cuadra, para robarle la mochila.

Era de madrugada y la víctima volvía de trabajar.

"Si no se cortaba la tira del bolso no sé cuánto tiempo más me llevaba arrastrando", dijo en Aire de Santa Fe Maira Coria, de 24 años.

La joven fue víctima de un delincuente que circulaba en moto por avenida Rivadavia al 3200, una de las más transitadas de la ciudad.

"Volvía de trabajar. Me vuelvo en bicicleta y eran las 2:15 de la madrugada del sábado. Sobre Rivadavia, a dos cuadras de llegar a Bulevar Gálvez, venía con mi mochila y me tira de atrás desde la tira del bolso al asfalto un hombre que iba en moto. Me arrastró más de media cuadra hasta que se cortó la tira se llevó el bolso", relató la víctima en el programa que conduce José Curiotto.

La joven resultó herida con golpes, raspones y quemaduras en la espalda, brazos y piernas. Fue asistida por vecinos de un edificio que observaron el robo y bajaron para ayudarla. Advirtieron de la situación al 911 y la joven fue asistida por el servicio de emergencia.

En la mochila la joven llevaba elementos personales y detalló que se encontraba su documento, dinero y tarjetas bancarias. "Cuesta perder todo eso porque uno trabaja, se esfuerza", lamentó.

Coria hoy siente miedo de salir a la calle sola.

"Me da miedo, no siento seguridad para volverme del trabajo y no tendría que ser así. Yo tendría que sentirme segura y no depender de nadie que me acompañe par allegar a mi casa. Es una locura", reclamó la joven.