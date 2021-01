Nueva Pick Up Chevrolet S10 High Country renovada Automotores 26 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Nadie se quiere quedar atrás, es uno de los segmentos que más creció y que cada marca busca diferenciarse de las otras. Chevrolet con la renovada pick up S10 realizó cambios en su estética, mecánica, incorporando equipamiento de confort, de seguridad y tecnología.

Como hacemos siempre en los tests medimos el consumo a distintas velocidades, pero siempre a ese ritmo constante. En esta oportunidad la idea era conocer en un viaje que se hace normalmente a la costa en la temporada estival; el consumo real con aceleraciones, desaceleraciones, sobrepasos y pasadas por pueblos a velocidad reducida y su costo para llegar a la Ciudad de Pinamar con la versión High Country.

La actualización de la pick up S10 presenta el mismo motor 2.8 turbo diésel, con 4 cilindros y 16 válvulas, que entrega una potencia de 200 CV y que se encuentra disponible en todas las versiones y alcanza un muy buen torque máximo 500 Nm.

La diferencia respecto a la versión anterior es que mejoró su respuesta considerablemente, perdiendo esa pequeña quedada que tenía el turbo desde que se presionaba el acelerador hasta que subían las rpm. Para mejorar ese efecto los ingenieros de Chevrolet cambiaron el turbo de geometría variable. Ahora lleva el de la pick up Colorado, que se comercializa en Estados Unidos, permitiendo mejorar el flujo de aire y reduciendo el turbo lag que te mencionamos. Así lo comprobamos cuando fue necesario realizar sobrepaso en la ruta 56 de una mano de ida y vuelta, brindando una mejor respuesta. En las pruebas de reprise de 80 a 120 km/h lo realizó en 7,41 segundos.

Este propulsor cumple la norma medioambiental Euro V, que es obligatoria en nuestro país a partir del año 2018. Para reducir el nivel de emisiones contaminantes cuenta en el sistema de escape un dispositivo denominado Filtro de Partículas Diesel – DPF – , debiéndose cargar combustible Diesel Grado 3 que cuenta con Azufre en una proporción menor a 50 ppm. El DPF es un componente que retiene las partículas contaminantes que ingresan en casi en su totalidad, quedándose en su interior. El dispositivo DPF que se le adiciona al sistema de escape no afectando la potencia ni el torque.

Uno de los equipamientos que incorporó la pick up del moño es el WIFI 4G como lo viene haciendo con todos los modelos. Durante nuestro viaje pudimos comprobar la efectividad de este sistema a bordo que en ninguna parte de la ruta dejó de tener esa señal. Recordemos que ofrece una intensidad de la señal hasta 12 veces mayor que la de un teléfono inteligente y tiene la posibilidad de conectar hasta 7 dispositivos en simultáneos.

Las butacas son impecables, de cuero ecológico, tanto a la vista como al sentarse. La del conductor cuenta con seis regulaciones eléctricas para que encontremos una muy buena posición de conducción, que nos permitió llegar a destino sin el mínimo cansancio.

Volvamos a nuestra prueba que se desarrolló entre el barrio de Villa Devoto (CABA) hasta la rotonda de entrada a la Ciudad de Pinamar; tomando Gral Paz y la Autopista 25 de mayo, para luego ascender a la Autopista Buenos Aires – La Plata, Ruta Provincial 2 -estos dos últimos tramos con bastante tráfico y lluvia- , en Dolores desviarnos por la Ruta Provincial 64 hasta su intersección con la Provincial 11, continuando por la 56 para en finalmente Gral. Madariaga llegar a Pinamar por la Ruta 74.

Las velocidad desarrolladas fueron las máximas permitidas pero también no circulando por debajo de ellas. El impulsor de la S10 con su caja de seis velocidades permite que el motor viaje distendido a lo largo de las distintas velocidades: a 100 km/h lo hace a 1.600 rpm; a 120 km/h a 1.850 y a 130 km/h a 2.100 rpm.

Luego de 366 kilómetros nos arrojó un promedio de 90 km/h y 35,9 litros de consumo de combustible diesel grado 3-promedio 10,3 km/l o 9,8 l/100 kilómetros– , que nos permitiría una autonomía de 775 kilómetros por lo que se podría ir y volver de la ciudad balnearia sin reaprovisionar. El gasto de combustible fue de $ 2.829.



Modelo: Chevrolet S10 High Country

Motor: Diesel 2.8 Duramax, 200 CV y 500 Nm de torque

Transmisión: Automática de 6 velocidades

Precio de lista: $4.249.000

Precio del combustible Infinia Diesel: 78,80 $/litro

Kilómetros de la prueba: 366 kilómetros

Velocidad media Buenos Aires/Pinamar: 90 km/h

Consumo: 35,9 litros

Promedio consumo: 10,2 km/l

Gasto: $ 2.829

Capacidad del tanque de combustible: 76 litros

Autonomía: 775 kilómetros