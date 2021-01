Ante la ola de inseguridad, pedirán la interpelación de Sain en Diputados

Frente a una nueva escalada de balaceras, delincuencia y homicidios en la provincia de Santa Fe, desde Juntos por el Cambio anuncian que presentarán en la Cámara de Diputados un pedido de interpelación contra el ministro de Seguridad, Marcelo Saín. “Debe mostrarle urgente a la población un plan de trabajo, si no lo hace, el único paso que queda es su renuncia porque la situación sigue siendo alarmante”, sostuvo el diputado Federico Angelini, en representación de los legisladores provinciales y nacionales de su espacio. “Ya vamos más de un año del gobierno de Omar Perotti y los santafesinos no tenemos ni paz ni orden, como se prometió. Entonces, queremos preguntarle al ministro cuál es su programa de gestión y qué acciones concretas se ejecutaron el año pasado para disminuir los índices delictivos, porque, sinceramente, no vemos avances”, afirmó Angelini. “También queremos consultarle en qué estado recibió su cartera de Gobierno, cuáles fueron los recursos presupuestarios ejecutados hasta el momento; cómo se están desplegando las fuerzas federales, que pareciera que se han retirado de la provincia, y si actualmente existe algún tipo de coordinación o sinergia con el Gobierno Nacional”, agregó el actual vicepresidente del PRO.

En tanto, Angelini volvió a ponerse a disposición del ministro Saín para trabajar en conjunto, recordando que durante la gestión nacional de Juntos por el Cambio “se demostró tener la capacidad para luchar contra el crimen y las mafias”. En ese sentido, el diputado expresó: “Espero que esta vez, el ministro no responda con chicanas ni cinismo, como nos tuvo acostumbrados durante todo el 2020”.

Por último, el legislador de Juntos por el Cambio llamó a respaldar el trabajo de la Policía de Santa Fe “con mayor apoyo político y herramientas de trabajo”, así como también instó a la Justicia “a terminar con la puerta giratoria para los delincuentes”, aspectos que consideró “clave, junto con exhibir un plan estratégico de Seguridad y generar una mayor sinergia con Nación, para disminuir la violencia y la criminalidad”.