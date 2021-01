Sain, otra vez contra las cuerdas Locales 26 de enero de 2021 Redacción Por El insólito Ministro de Seguridad de la Provincia Marcelo Fabián Sain, tiene la inimaginable habilidad para transmutar lo que para cualquier otra persona en su lugar sería una tragedia que ya lo hubiera eyectado del cargo, en una inexplicable fortaleza cuya única explicación humana es el incondicional apoyo que recibe del Gobernador Perotti.

FOTO ARCHIVO MARCELO SAIN. El Ministro de Seguridad santafesino.

(Desde Santa Fe). El periodista Sergio Roullier, columnista político de Canal 3 de Rosario castigó duramente al Ministro de Seguridad Marcelo Saín por los insostenibles hechos de inseguridad en Rosario, haciendo foco en un reciente twit del polémico Ministro (likeado con un “me gusta” por un alto funcionario del gobierno) calificando de “partido opositor” al Diario La Capital por reflejar marchas de los vecinos rosarinos pidiendo seguridad.

El Gobernador Omar Perotti envió para su tratamiento en sesiones extraordinarias las tres leyes de reforma policial y seguridad redactadas precisamente por Marcelo Saín, que casi de inmediato desde el FPCyS descalificaron señalando que era un “mero ordenamiento” de cuestiones que ya venía llevando a cabo Maximiliano Pullaro cuando era Ministro del área. No obstante, se comprometieron a leerlas detenidamente.

El FPCyS – y Amalia Granata – había amagado con pedir la comparecencia del Ministro Saín al recinto para que explique lo actuado; pero luego dejaron el tema en suspenso: “no vamos a permitir que Saín venga a hacer su show al recinto”, argumentaron.

Hoy, desde el Poder Ejecutivo los “corren por izquierda” diciendo que los diputados no quieren que Sain vaya al recinto a explicar su política de seguridad porque temen que los humille con sus argumentos. Quizás desde el FPCyS quieran evitar que se arme una verdadera batahola entre Saín y su anterior jefe -por unos años- Maximiliano Pullaro, si el controvertido y astuto funcionario, haciendo uso de sus mañas políticas, comienza a agredir de manera personal al jefe del bloque de diputados radicales y líder del radicalismo NEO, de quien no se sabe hasta que límites podría soportar su paciencia.

De todos modos, desde el FPCyS creen que ya es hora de que Saín visite la legislatura cuando termine el receso para que explique básicamente lo que está pasando en Rosario. Trascendió asimismo que los senadores radicales, seguramente acompañados por el bloque de Armando Traferri, quieren citarlo también a Saín por la inseguridad; el propio senador radical Felipe Michlig pidió en las últimas horas por la seguridad en el ámbito rural.

Ahora bien, si los diputados temen un encontronazo entre Saín y el socialismo y Pullaro, no habría que agudizar la imaginación para conjeturar lo que podría pasar en el recinto de Senadores entre Marcelo Saín y Armando Traferri.

Sea como fuere, es un hecho políticamente visible que el Ministro de Seguridad cuenta con la protección política del mismísimo Gobernador Omar Perotti, de quien Saín revela que es poco menos que su vocero: “yo verbalizo cuestiones que no le tocan (hacerlo) al gobernador porque está en el escalón superior del poder (…) yo no hago institucionalmente nada como ministro que no esté conversado y en una línea institucional con el gobernador", aseguró.