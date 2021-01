Calor inaguantable: 40.1ºC de ST Locales 26 de enero de 2021 Redacción Por SE VIENE EL AGUA

Ya son varios los días seguidos con altas temperaturas que venimos padeciendo los santafesinos, y en especial los rafaelinos, que aún acostumbrados al calor extremo en verano, esperamos que la ola pase. En horas de la tarde de este lunes, según indicó en su cuenta de Twitter Clima Rafaela, la sensación térmica en Rafaela, a las 17 horas, alcanzó los 40.1º C (35.2º fue la máxima 9, con una humedad del 47%, con lo cuál nuestra ciudad fue un auténtico hervidero. Lo bueno que para las próximas horas se vendrá el agua que puede llegar a traer algo de alivio. Es que el Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso a corto plazo por probables tormentas fuertes con ráfagas y ocasional caída de granizo, abarcando el departamento La Capital, Belgrano, Caseros, Castellanos, Iriondo, Las Colonias, San Jerónimo, San Lorenzo y San Martin.

En este sentido, ante el alerta meteorológico que rige para nuestra ciudad por tormentas fuertes y ocasional caída de granizo, la Municipalidad de Rafaela brinda a los vecinos y vecinas una serie de recomendaciones a tener en cuenta para evitar cualquier tipo de inconvenientes. Es importante mantener desagües y canaletas destapadas, libre de hojas o cualquier elemento que las obstruya. Eliminar la basura de cualquier sitio en donde se encuentre acumulada, incluso, patios luz y azoteas. También se aconseja no dejar bolsas en los patios o vía pública para evitar la obstrucción de los canales de desagües. De no ser necesario, evitar salir a la vía pública. Pero en caso de circular en vehículo, hacerlo a baja velocidad utilizando las luces de posición y manteniendo distancia de frenado. Si se traslada por la calle a pie, poner especial atención al momento de cruzar; hacerlo por las esquinas asegurando el cruce antes de realizarlo; no tocar columnas de alumbrado, cajas de luz o cualquier tipo de cable que hubiere en la vía pública.

Ante cualquier emergencia, llamar a la GUR (Guardia Urbana Rafaelina) al teléfono 105. Desde este centro de atención, el personal se ocupará de derivar los reclamos al área correspondiente.