YPF: sin avances para reestructurar la deuda Nacionales 26 de enero de 2021

BUENOS AIRES, 26 (NA). - La petrolera estatal YPF no pudo lograr avances en su primer intento de avanzar en la reestructuración de su deuda, al no reunir a los acreedores en distintas asambleas internacionales para tratar una refinanciación de pagos.

YPF tenía previsto ayer la realización de siete asambleas, donde discutiría con sus acreedores la reestructuración, pero comunicó a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires que no pudo concretarlas.

"Debido a la falta de quórum necesario para sesionar, no fue posible abrir el acto en primera convocatoria y celebrar la misma", informó la compañía.

La petrolera tiene este año un único vencimiento de u$s 413 millones en marzo, pero igualmente lanzó una oferta de reestructuración de toda su deuda que llega a los u$s 6.300 millones.

Alrededor de u$s 1.250 millones de ese monto vencen entre 2029 y 2047, pero la compañía quiere alargar los plazos de financiación de los pagos.

Cuenta con los pesos suficientes para comprar los dólares que le permitan pagar el vencimiento de marzo, pero el Banco Central no permitiría la operación para no afectar sus reservas.

Las audiencias fracasaron pese a que YPF mejoró algunos términos legales, para que los acreedores participaran, pero rechazaron las mejoras.

Los fondos y bancos que tienen deuda de YPF rechazaron esta primera oferta de renegociación de la compañía, que ahora negocia una segunda instancia.

En la Bolsa porteña, la caída de los papeles de la petrolera argentina orillaron ayer el 5%.