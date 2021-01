Las primeras vacaciones después de la cuarentena Nacionales 26 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Las vacaciones de verano son anheladas por todos los argentinos y este año tienen un significado aún más especial: para la mayoría de ellos será su primer viaje luego de la cuarentena.

En lo que respecta a la comunidad viajera argentina y su afán de conocer el mundo, no es ninguna sorpresa que la mayoría de los argentinos (86%) está planeando tomar más precauciones relacionadas con la salud y la seguridad en sus viajes futuros.

Asimismo, más de la mitad (52%) prefiere evitar ciertos destinos, porque le preocupa su seguridad sanitaria. Esto también se puede ver en la predominancia de los viajes más cercanos de casa. Al pensar en futuros viajes, el 42% de los argentinos planean viajar dentro de su propio país a mediano plazo (dentro de los próximos 7 a 12 meses), y el 28% planea hacer lo mismo a largo plazo (de acá a más de un año). No sólo que los viajeros van a buscar destinos de cercanía, sino que también serán experiencias más rurales y en destinos menos conocidos, con menos aglomeraciones de turistas.

Sin embargo, los argentinos están dispuestos a aportar lo suyo para priorizar su propia salud y la de todos. El 76% no tienen problema en viajar a destinos en donde los controles sanitarios al momento de llegar sean la norma, y el 72% no ve ningún inconveniente en visitar un destino en donde sea obligatorio usar tapabocas en público.

Los viajeros también van a buscar seguridad en la industria de los viajes. El 72% de las personas esperan que los proveedores de viajes detallen con claridad las medidas de seguridad que están tomando. Además, el uso de las palabras "limpio" e "higiene" en las búsquedas de alojamiento han aumentado en más de un 60% comparado al año pasado, desde el inicio de la cuarentena.

Si hay un sector en el mundo que quedó golpeado por la pandemia del nuevo coronavirus fue el turismo. Las prohibiciones para viajar y el aislamiento obligatorio en gran parte del mundo hizo que haya poco movimiento en un mercado que suele mostrarse prolífico a pesar de las crisis económicas.

Debido a este particular contexto, una encuesta realizada por el Programa de Estudios de Opinión Pública de la Facultad de Turismo y Hospitalidad de la Universidad Abierta Interamericana (UAI) indagó respecto de la planificación de las vacaciones de los argentinos. Y los resultados dispararon números sorprendentes.

Casi el 70% dijo que no vacacionará, mientras el resto se repartió entre los que sí lo harán y los indecisos. Esa es una cifra contundente ya que, en comparación con la encuesta de UAI del año pasado sólo el 47% había manifestado que no se iría de viaje en 2020.

El muestreo, realizado a 570 mayores de 16 años del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), arrojó también que el 40,8% de los que tienen pensado no tomarse descanso, no lo hará debido a la pandemia de COVID-19, mientras que el 27,5% argumentó que es por temas económicos.

El 61,7% contestó que la pandemia modificó sus planes iniciales de descanso. Entonces, cuando se les preguntó si se aplicarían la vacuna contra la enfermedad antes de vacacionar, en el caso de que esté disponible en el corto plazo, poco más del 72% se mostró dispuesto al decir que "sí" y que "podría ser". Los indecisos fueron el 27,7%.

La gran mayoría de los que contestó que sí vacacionarán, aseguraron que lo harán en Argentina (83,1%) y un pequeño grupo en el Exterior (16,9%). La Costa Atlántica fue el destino más elegido en las respuestas con el 52,1%. La siguieron el Sur (Ushuaia, Calafate, etc.) con el 17%, el Centro (Mendoza, San Luis, Córdoba) con 10,7% y el Noreste (Entre Ríos y Corrientes) con el 8% de las respuestas.