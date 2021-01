Se volvió a postergar la salida del vuelo a Moscú Nacionales 26 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El vuelo que iba a salir ayer rumbo a Moscú, para traer al país un nuevo cargamento de vacunas Sputnik V contra el coronavirus se postergó y por el momento no hay una nueva fecha de partida.

El viaje que haría una nave de Aerolíneas Argentinas (AA) originalmente iba a partir este domingo, pero también fue cancelado a última hora.

Sucedió que se estaba a la espera de una confirmación de parte de Rusia para realizar el viaje, la que no llegó.

Así lo explicó Pablo Ceriani, el presidente de Aerolíneas Argentinas, quien detalló que el problema radicó en la coordinación de la logística entre "todos los actores" de la cadena de traslado.

"Este tipo operaciones requieren de un trabajo coordinado para mantener la seguridad en cada una de las etapas y hasta que no estén confirmadas todas y cada una de ellas, no es posible comenzar con la que nos corresponde a nosotros: el vuelo de carga", explicó Ceriani.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el presidente de AA agregó: "En paralelo a nuestra operación habitual de vuelo (pedidos de slots, contratación de proveedores, permisos de vuelos, etcétera), en este caso se debe efectuar de manera coordinada la logística terrestre, de forma tal de no perder tiempo adicional en el embarque de las vacunas".

"La logística terrestre implica que una vez autorizada la operación, el forwarder se presente en el laboratorio para empacar las vacunas en envases especiales. Luego, son documentadas y transportadas al aeropuerto para realizar el proceso de aduana y su posterior estiba al avión", completó.

"Toda nuestra energía, como la de todas las áreas involucradas, está puesta en cumplir con esta tarea fundamental para hacerle frente al COVID-19. Vamos a confirmar el próximo vuelo de @Aerolineas_AR a Rusia cuando tengamos la aprobación de cada uno de los actores de la cadena logística", afirmó Ceriani.

En este viaje, se estimaba el arribo de unas 400.000 dosis de la vacuna rusa para continuar las inoculaciones.