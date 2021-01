Los nombres para los monoplaza 2021 de la F1 Deportes 25 de enero de 2021 Redacción Por Algunos equipos ya tienen los nombres de los autos para esta temporada de Fórmula 1.

A fines de marzo comenzará la temporada 2021 de la Fórmula 1, en un campeonato con 23 carreras. En 2020 se pudieron llevar a cabo 17. En lo que respecta a los autos, ninguna escudería ha presentado su nuevo monoplaza y la primera que lo anunció fue Alfa Romeo, el 22 de febrero.

Lo que sí se sabe es el nombre de algunos de los prototipos con los que participarán en el próximo Mundial. McLaren ya ha dicho que el suyo se llamará MCL35M, en referencia al motor Mercedes. "Ese propulsor supone más potencia, supone (toquemos madera) más fiabilidad y supone un paquete un poco más adecuado. Nos da confianza de que nos acercará un poco a la cima", advierte Lando Norris.

Por su parte, Kimi Raikkonen y Antonio Giovinazzi manejarán el C41 de Alfa Romeo y será presentado el 22 de febrero en Polonia. Mientras, Ferrari pasa de su SF1000 al SF21 (nombre del equipo y año de la campaña). Charles Leclerc y Carlos Sainz serán los pilotos.

Alpine, ex Renault, ya ha presentado su monoplaza con una decoración provisional y se llamará A521. Red Bull tendrá el RB16-B. Aunque no parece ser el nombre definitivo. Además, todavía no se sabe los nombres de sus respectivos coches. Mercedes (el de 2020 fue el W11), AlphaTauri (viene del AT01), Haas (el anterior fue el VF-20) y Williams (el año pasado se llamó FW43 en homenaje a Frank Williams) todavía no han dicho nada. Ni tampoco Aston Martin, que procede de Racing Point (RP20), nuevo equipo de Sebastian Vettel.