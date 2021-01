Verano: 10 claves para cuidar la piel de manera natural

Rayos del sol y temperaturas altas invitan a pasar tiempo al aire libre y rodeado de naturaleza. La piel expuesta puede verse afectada por los cambios climáticos y las actividades diarias. Para cuidarla, es preferible elegir productos elaborados sin conservantes o químicos que puedan tener efectos negativos. Es así como cada producto es una suave caricia, que ayuda a la piel a recuperarse de un día de juegos, paseos y diversión, mientras deja a su paso un exquisito aroma fresco, que acompaña la sensación de placer que dejan los masajes de aplicación.



DIEZ CLAVES PARA UN CUIDADO NATURAL EN VERANO



1) El uso de productos con ingredientes 100% naturales certificados significa que se eliminan de forma sencilla parte de la carga tóxica y poco saludable que recibe el cuerpo a diario por la contaminación del aire y los ambientes interiores. Cada piel necesita su cuidado específico, pero independientemente del tipo de piel o de la edad, siempre es imprescindible una limpieza profunda dos veces al día, con una suave espuma limpiadora que limpia la piel normal y mixta sin resecarla.



2) Comenzar el día con un jugo natural disfrutando del sol de la mañana o caminando al final de la tarde, permitiendo que la piel se adapte gradualmente al sol. Una leche corporal hecha con rosa mosqueta orgánica es hidratante, regenerante, armonizante e indulgente, dejando la piel aterciopelada y con un aroma único y exquisito.



3) La protección solar más simple es la ropa adecuada. Use ropa ligera de manga larga hecha de materiales naturales como lino y un sombrero para el sol son perfectos para mitigar los rayos solares. Una manteca corporal es una aliada perfecta para una nutrición corporal intensiva de la piel.



4) El beta caroteno, la vitamina E y los antioxidantes pueden aumentar la protección solar natural de la piel, cuando se toman de forma regular. Zanahorias, arándanos, remolachas, espinacas, pasta de tomate y aceite de oliva entre otros ingredientes contienen estas sustancias saludables. El color anaranjado se refleja en la bella flor de la caléndula y en los productos que la tienen en sus formulaciones, ya que poseen ingredientes naturales hidratantes que se absorben rápidamente y dejan la piel tersa y calmada después del sol.



5) Beber mucho líquido. El té verde tiene buenas propiedades antioxidantes. El agua también es beneficiosa para la piel, especialmente si ha sido sobreexpuesta al sol y ha perdido humedad a través del sudor debido al calor. Si hubiese resequedad intensa en el rostro, cualquier cosmético con el iris (lirio) como componente principal es perfecto, ya que tiene la capacidad de administrar en su raíz (rizoma) las reservas de agua en épocas de sequedad, con lo cual se regula de forma natural la hidratación de cada piel. Para el cuerpo, una delicada leche corporal con el Citrus como protagonista despierta el cuerpo, mente y alma, hidratando la piel de forma intensiva y proporcionando una sensación de frescura.



6) Los labios son un punto de gran atención, ya que suelen agrietarse con mucha facilidad, especialmente en verano. Para prevenir esto se recomienda llevar un bálsamo labial reparador siempre a mano en el bolso de playa, ideal para labios secos y agrietados que necesitan nutrición e hidratación duradera.



7) Para mimar la piel expuesta al sol, es mejor usar una leche corporal suavizante. El Espino Amarillo es una baya con un ultra poder concentrado de vitamina C que ayuda a la piel a recuperar su equilibrio natural de belleza. Estos aceites están llenos de nutrientes y ácidos grasos naturales, que se absorben fácilmente para ayudar a construir las defensas naturales de la piel contra la pérdida de humedad.



8) El cabello también sufre y gel de las hojas carnosas de la planta de aloe vera siempre han sido una respuesta maravillosa y natural, tanto para el cuerpo como para el cuero cabelludo. El espectacular combo de Fitoshampoo y Fitoacondicionador de aloe humecta en profundidad el cabello normal. Además, facilita el peinado dejando el cabello sedoso.



9) No hay que olvidarse de las manos, que necesitan cuidado especial. Una crema regeneradora de granada protege tus manos contra los efectos de secado del agua, los radicales libres y el aire seco, con una lujosa mezcla de aceite de semilla de granada orgánica, manteca de karité, aceite de sésamo y extracto de mijo dorado. La piel se vuelve firme recuperando su suavidad y flexibilidad.



10) Pies: están mucho más expuestos en verano, sufren el calor y el agobio de llevarnos a todos lados. Para devolverles su suavidad y esa agradable sensación de frescura, es ideal usar un bálsamo con caléndula y aceite de oliva orgánico que suavizan la piel dura.



