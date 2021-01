Especial sobre Daniel Radcliffe Sociales 25 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 25 (Télam). - El canal de cable TNT presentará el próximo viernes ,29 de enero, un especial sobre el actor Daniel Radcliffe, quien alcanzó la fama por interpretar a Harry Potter en la exitosa saga, pero que luego incursionó en diversos géneros y mostró su gran versatilidad.

“Para quienes no se imaginan a Daniel Radcliffe en otro papel que no sea de un joven y talentoso mago, TNT presenta dos películas de TNT Original con historias y protagonistas completamente diferentes, que prometen romper con este estigma y mostrar las distintas caras del famoso actor”, adelantó en un comunicado la señal.

El canal emitirá dos películas que muestran dos caras muy diferentes de este actor británico de 31 años.

A las 20.04 presentará “Fuga de Pretoria”, filme dirigido por Francis Annan, donde interpreta a un preso político capaz de construir llaves de madera para escapar de la cárcel.

Se trata de una adaptación del libro de Tim Jenkin sobre su experiencia como prisionero político y su posterior escape de la cárcel junto a su compañero de ruta.

A las 22, TNT pondrá en pantalla “Manos a las Armas”, de Jason Lei Howden , donde interpreta a un joven solitario que se ve envuelto en un club ilegal de peleas con pistolas adheridas a sus manos.

“Daniel Radcliffe interpreta a Miles, quien es obligado a convertirse en un verdadero gladiador dentro de un club ilegal de peleas que ha alcanzado una gran popularidad en línea -describe la sinopsis-. Contra su voluntad, debe ir avanzando en este peligroso y desconocido terreno en el que el vencedor debe asesinar a su oponente a cambio de una hipotética libertad. Primero está en juego su vida, pero luego su entorno se ve envuelto en esta cacería que parece no tener fin.