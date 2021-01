Acciones de prevención y control de enfermedades Locales 25 de enero de 2021 Redacción Por SANTA FE VERANO

La provincia de Santa Fe, a través de los ministerios de Salud, de Desarrollo Social y de Seguridad, junto con la Secretaría de Turismo, la Agencia Provincial de Cáncer, entre otras áreas, realizan diversas acciones de promoción de la salud, prevención de enfermedades, accidentes, y brindan cuidados, asesoramiento y consejería en diversas playas y plazas del sur provincial.

Esta semana las intervenciones comenzaron en la ciudad de Rosario y, la próxima, además de proseguir allí, se replicarán en Villa Constitución, Arroyo Seco, Piñero, y General Lagos, semana en la que también –y previa inscripción de los interesados– se harán colectas voluntarias de sangre.

Del mismo modo, se realizan operativos en la ciudad de Santa Fe donde se llevan adelante controles en la costanera, la terminal de ómnibus y diferentes plazas.

Al respecto, el coordinador de Abordajes Territoriales del Ministerio de Salud de la provincia, Sebastián Torres, destacó que “en la La Florida (zona de playa de Rosario) se realizaron, del 18 al 22 de enero, 220 test rápidos –anónimos y voluntarios– de detección de VIH; 336 test de detección de Covid, y se aplicaron 500 vacunas de calendario nacional, obligatorio y gratuito en niños, jóvenes y adultos que no tenían al día sus esquemas de inmunización o estaban incompletos”. “Además, y fundamentalmente, tratándose de un operativo multiagencial, interministerial y con un enfoque integral, no solo trabajamos fuertemente en promoción, prevención y detección en salud, sino además distintos agentes brindaron consejería, asesoramiento, charlas, e información general, garantizando el cuidado integral y el bienestar de los ciudadanos locales y de los turistas que disfrutan de la playa”, destacó Torres.



EN OTRAS CIUDADES Y REGIONES

Por otra parte, el Ministerio de Salud informó que la semana próxima estos operativos intersectoriales del plan Santa Fe Verano proseguirán en el Parque España de la ciudad de Rosario. Asimismo, brindó detalles de la agenda que en los próximos días se desarrollará en las localidades de Villa Constitución, Arroyo Seco, Piñero, General Lagos, y que luego se extenderán al centro y norte provincial. De este modo, el lunes 25 de enero, en General Lagos, en el Centro Integrador Comunitario (CIC) ubicado en Mitre y Urquiza se realizarán, de 9 a 13 horas, test de Covid, de VIH, tareas de prevención de dengue, de prevención de cáncer y aplicación de vacunas de calendario obligatorio. El martes 26 en Arroyo Seco, de 9 a 13 horas, en el Centro Cultural Guillermo Furlong (calle Belgrano 540), además de las acciones sanitarias ya señaladas y propias del Santa Fe Verano se realizará una colecta voluntaria de sangre.

Mientras, el miércoles 27 y jueves 28 las actividades se replicarán en Villa Constitución. La primera jornada será en calle Entre Ríos 1550 de esa ciudad, y también incluirá colecta voluntaria de sangre. La segunda, el miércoles 28 de enero, se realizará en la Plazoleta Prefectura (ubicada en la calle Colón y avenida 14 de Febrero) de Villa Constitución, pero no incluirá colecta de sangre.

Finalmente, el viernes 29 en Piñero, en el anexo 1 de la Comuna, ubicada en Campiñas de Piñero, en el mismo horario, también se realizarán test de Covid, de VIH, tareas de prevención de dengue, de prevención de cáncer y aplicación de vacunas de calendario obligatorio. Por último, desde el Ministerio de Salud recordaron que todas las colectas de sangre requieren inscripción previa y los voluntarios deben realizarlo ingresando en la web www.santafe.gov.ar.